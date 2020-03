Het kabinet broedt op strengere regels na weekenddrukte

Nederland moet rekening houden met een verdere inperking van het openbare leven. Politici zien met ­argusogen hoe een deel van de bevolking zich niet aan de coronavoorschriften houdt.

Afgelopen weekend klonterden mensen samen in parken en bossen, op stranden en in bouwmarkten. De combinatie van een vrij weekend met mooi lenteweer zorgde ervoor dat burgers er massaal op uit trokken. De instructie om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden, leek even vergeten.

Het leidde tot dringende en zelfs wanhopige oproepen van politici. Zondagochtend stuurde Tweede ­Kamervoorzitter Khadija Arib deze verklaring de wereld in: “Normaal gesproken roep ik Kamerleden tot de orde, maar nu doe ik een oproep aan iedereen. Want het moet me van het hart dat ik er erg van schrik hoe (veel) mensen deze crisis lijken te onderschatten.” VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff had zaterdagavond al van zich laten horen: “Blijf in je eigen bubbel! Aan al die mensen bij elkaar op de markt, in het park en op ‘schijt aan corona’-huisfeestjes: Doe. Effe. Normaal!” Het kabinet besloot zondagochtend een NL-Alert uit te sturen om iedereen op het hart te drukken zich aan de regels te houden. Het was een ultieme poging om burgers tot de orde te roepen.

Er is de overheid veel aan gelegen dat de bevolking de afspraken ­naleeft. Het kabinet voelt, samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vooralsnog niets voor een algehele ‘lockdown’ van de samenleving. De huidige strategie is erop gericht het openbare leven te beperken, maar niet plat te leggen. Vooralsnog mogen winkels openblijven en rijden er treinen en bussen.

Het kabinet wil dat het coronavirus zich geleidelijk verspreidt over het land in de hoop dat de ziekenhuizen, in het bijzonder die in Brabant, niet overbelast raken. Uiteindelijk moet er groepsimmuniteit onder de bevolking optreden. Dit plan kan de prullenbak in als burgers de oproep om aan ‘sociale distantie’ te doen, aan hun laars lappen. Het RIVM is er ook van overtuigd dat een echte lockdown slechts tijdelijk helpt. Het gevaar bestaat dat het virus hard toeslaat zodra mensen weer naar buiten gaan.

Maar de ontwikkelingen van de afgelopen dagen dwingen het kabinet na te denken over een lichte versie van een lockdown. Het is de bedoeling dat het crisisteam van het ­kabinet vandaag weer vergadert met onder andere het RIVM over de actuele situatie. Daar zal prominent de vraag op tafel liggen op welke manier het openbare leven verder ingeperkt moet worden. Jaap van Dissel van het RIVM zei zaterdag tegen nieuwssite nu.nl: “Of er maatregelen bij komen, hangt nu vooral af van het gedrag van mensen.” Er is maandag ook overleg tussen minister Ferd Grapperhaus (justitie en veiligheid) en de veiligheidsregio’s. De politie laat weten klaar te staan om te handhaven op eventuele nieuwe maatregelen.

Het kabinet heeft verschillende mogelijkheden. Ten eerste kan het samenscholingsverboden voor het hele land afkondigen, zoals Duitsland zondag deed. Daar mogen mensen hooguit nog in tweetallen over straat, gezinnen uitgezonderd. De NS heeft de optie om treinen te reserveren voor noodzakelijk (werk)verkeer. Het is ook denkbaar dat niet-essentiële winkels moeten sluiten, zoals kappers en bouwmarkten.

Ter waarschuwing zei minister Ferd Grapperhaus (justitie) zondagavond in het tv-programma ‘EenVandaag’: “Het is beschamend om te zien dat zorgmedewerkers zich uit de naad werken, en dat even verderop mensen met veertig door een bos ­lopen. Als mensen vinden dat ze de regels kunnen laten voor wat te zijn, dan ga je naar de volgende stap toe.”

Een totale lockdown is de minst populaire optie. Mensen opsluiten in hun huizen is een ‘gruwelijke maatregel’, aldus burgemeester Femke Halsema van Amsterdam.

