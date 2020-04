Het kabinet begint opnieuw, de traceerapp laat nog wel even op zich wachten

Over vier weken moet dan duidelijk zijn of er een app komt en hoe die eruit gaat zien.

Volgens het kabinet is een traceerapp nodig voor ‘de volgende fase’ van de coronacrisis. De applicatie op de mobiele telefoon houdt bij wie met wie contact had. Als iemand dan besmet blijkt met covid-19, kunnen anderen die in de buurt zijn geweest, gewaarschuwd worden en voorzorgsmaatregelen treffen. Volgens het ministerie van volksgezondheid is de app vooral een ondersteuning van het werk van de GGD, die normaal gesproken handmatig bron- en contactonderzoek doet.

De kritiek die de afgelopen week werd geuit op de zeven opties die er lagen, is niet mals. De beveiliging van de apps deugt niet; ze voldoen niet aan de privacywet; en het kabinet is zo gehaast te werk gegaan dat duidelijke kaders waarbinnen zo'n app moet functioneren ontbreken. Zo maken deskundigen zich zorgen dat de overheid het gebruik van de techniek misschien niet wil verplichten, maar dat bedrijven of scholen dat wel gaan doen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Hugo de Jonge dat hij gaat kijken of hij dat laatste kan voorkomen.

Geen aanbesteding meer

De minister kondigt in de brief ook aan het traject voor de zoektocht naar de juiste app over een andere boeg te gooien. Geen openbare aanbesteding meer, maar een team met experts op het gebied van informatiebeveiliging, privacy, grondrechten, nationale veiligheid en toegankelijkheid van techniek. Dat team krijgt de opdracht om aan een nieuwe app te werken. Dat moet open source gebeuren, oftewel: iedereen moet onder de motorkap kunnen kijken. En eventueel verbeteringen kunnen aandragen.

Ondertussen is de GGD bezig om eisen te formuleren waaraan de app vanuit de epidemiologische oogpunt moet voldoen. Daarvoor komt er een ‘taskforce’ met daarin ook het RIVM, virologen en epidemiologen. Zij gaan kijken hoe de techniek kan bijdragen aan het ondersteunen van het werk van de GGD en hoe de app gaat passen binnen het testbeleid. Want alleen als er veel en betrouwbaar getest wordt wie besmet is, kan de app nut hebben. Er komt daarnaast ook nog een andere taskforce, onder leiding van het RIVM, die zich gaat bezighouden met de ‘gedragswetenschappelijke begeleiding’ van de app, aldus De Jonge.

Bluetooth

De minister hoopt hiermee tegemoet te komen aan de kritiek dat duidelijke kaders waarbinnen de app moet gaan functioneren tot dusver ontbraken. Al is het de vraag of alle kritiek nu verstomd. Zo zijn er ook deskundigen die zich afvragen of het technisch überhaupt mogelijk is om betrouwbaar bij te houden wie bij wie in de buurt is geweest. Omdat het ministerie niet wil dat er locatiegegevens worden gebruikt, werd tot nu toe vooral naar bluetooth gekeken. Maar zo precies is die techniek niet om altijd goed in te schatten hoe dichtbij het bluetooth-signaal van de andere telefoon is. Ook kan het signaal door muren of glas, terwijl er op dat moment geen besmettingsgevaar is.

Bovendien blijft de vraag hoe de overheid ervoor gaat zorgen dat veel mensen bereid zijn om de app op hun telefoon te zetten. Vertrouwen dat de techniek deugt, dat de privacy is gewaarborgd, maar ook dat het bijdraagt om het coronavirus onder de duim te krijgen, is daarbij cruciaal. De komende vier weken moet duidelijk worden of de nieuw ingeslagen weg van het kabinet het vertrouwen kan herstellen dat door de chaotisch verlopen afgelopen week mogelijk flink is beschadigd.

