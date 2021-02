Het juridische getouwtrek over de avondklok: de stand van zaken

Mogen we dinsdagavond de deur weer uit? De avondklok is per direct opgeheven, zo besloot de Haagse rechtbank vanochtend in een door Viruswaarheid aangespannen zaak. Hoe zit het met het juridische getouwtrek?

Wie weet kunnen ook mensen zonder hond vanavond na negenen weer een ommetje maken. Vanochtend zette de rechtbank in Den Haag een streep door de avondklok. De juridische basis klopt niet, zo oordeelde de rechter, het kabinet had de maatregel niet via de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag mogen invoeren.

Toch is de directe opheffing van de avondklok nog onzeker. Om vier uur dinsdagmiddag begon een zitting bij het hof in Den Haag over de vraag of de uitspraak van de rechter geschorst kan worden in afwachting van het hoger beroep. De overheid heeft namelijk besloten zich te verzetten tegen het vonnis.

De zitting kon vrijwel direct weer gestopt worden omdat Viruswaarheid het gerechtshof in Den Haag heeft gewraakt. Jurist Jeroen Pols van de protestgroep noemde de rechter vooringenomen omdat hij niet het woord kreeg van haar. De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef protesteren tegen de gang van zaken. De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag is dinsdag even na half zes bijeengekomen.

De rechter besloot eerder dinsdag in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest. Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen. Het is de vraag of de wraking die planning op losse schroeven zet.

1 Het kort geding

Viruswaarheid stond afgelopen donderdag tegenover de Nederlandse staat voor een voorzieningenrechter in Den Haag. Via de juridische weg wilde coronasceptische actiegroep een onmiddellijke opheffing van de avondklok afdwingen. Voor de regeling zou de overheid de verkeerde wet hebben gebruikt.

Voor de invoering van de avondklok heeft het kabinet een speciale wet uit de kast getrokken: de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, afgekort Wbbbg. Die wet uit 1996 bevat allerlei noodbevoegdheden, zoals het verbieden van samenkomsten en het interneren van gevaarlijke personen.

De Wbbbg geeft het kabinet de mogelijkheid om ‘het vertoeven in de openlucht’ te beperken, zonder dat het daarbij de Eerste en Tweede Kamer formeel hoeft te betrekken. Maar, en dit vormt de crux in deze zaak: de omstandigheden moeten ‘spoedeisend’ en ‘buitengewoon’ zijn om ons verblijf buiten aan banden te leggen. Er moet iets aan de hand zijn dat meteen ingrijpen noodzakelijk maakt, waarbij de klok tikt en er geen tijd is om vooraf instemming van het parlement te vragen.

Volgens de staat zijn de problemen rond de pandemie urgent genoeg om een avondklok in te voeren via de Wbbbg. De maatregel is ingrijpend, erkende de overheid in de rechtszaal, een inbreuk op de bewegingsvrijheid en persoonlijke levenssfeer van mensen. Bovendien beperkt de avondklok de vrijheid van vergadering en betoging indirect.

Maar het virus grijpt om zich heen. Het aantal besmettingen blijft onwenselijk hoog in Nederland, en oprukkende mutaties baren het kabinet grote zorgen. Zonder nieuwe en extra dwingende maatregelen als een avondklok bestaat het gevaar dat de zorg overbelast raakt, met alle gevolgen van dien. Het rap instellen van de avondklok was en is volgens de staat noodzakelijk voor de veiligheid en gezondheid van de burgers.

Quatsch, zo betoogde Viruswaarheid. Volgens de activisten is er helemaal geen sprake van een uitzonderlijke en spoedeisende noodsituatie. Het aantal besmettingen fluctueert en is momenteel minder hoog dan tijdens eerdere coronagolven. Bovendien zijn de meeste slachtoffers kwetsbare ouderen en wordt niet iedereen die besmet heeft ook daadwerkelijk ziek. De actiegroep meent dat de zorgen over het virus compleet onterecht zijn.

2 De uitspraak

De rechtbank oordeelde vanochtend dat de inzet van de noodwet voor de avondklok ‘niet legitiem’ is en de regel per direct moet worden geschrapt. Er is geen sprake van ‘acute nood’, zoals wel het geval is bij een dijkdoorbraak. ‘Dit blijkt uit het feit dat vóór de invoering van de avondklok al vaker over de mogelijkheid van een avondklok was gesproken.’

De argumenten van het kabinet werden in het vonnis terzijde geschoven. De vrees voor mutaties is geen geldige reden, vindt de rechter. De varianten van het oorspronkelijke virus lijken misschien besmettelijker, maar honderd procent zeker is dat niet. Bovendien ‘staat op dit moment niet vast dát de mutaties tot een onhoudbare situatie zullen leiden’. De rechter droeg aan dat het kabinet de avondklok niet nodig vond tijdens de eerste golf van de pandemie, terwijl de druk op de zorg toen groter was dan nu.

Ook zette de rechtbank vraagtekens bij het nut van een avondklok. Gelijktijdig met het instellen van de maatregel is een dringend advies gegeven om niet meer dan één persoon per dag thuis te ontvangen. ‘Dat vertekent het beeld met betrekking tot nut en noodzaak van de avondklok aanzienlijk.’ Bovendien, ging de rechtbank verder, maakt het de stelling van de staat dat een avondklok onvermijdelijk is op z'n minst ‘discutabel en ook niet erg overtuigend gemotiveerd’.

De uitspraak is een overwinning voor Viruswaarheid. De actiegroep, die zich afgelopen jaar meermaals via de rechter verzette tegen het coronabeleid, had een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Eén keer eerder wonnen de activisten een juridische slag tegen de maatregelen. Eind december ging de rechter mee met de redenering van Viruswaarheid dat de verplichting van een negatieve PCR-test voor reizen naar Nederland niet goed geregeld was. Het kabinet repareerde de regeling daarop snel, waardoor de negatieve testuitslag wel verplicht kon worden.

3 Hoe zit het met boetes?

Het besluit van de rechtbank roept vragen op over de geldigheid van de avondklokboetes. Mensen die tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends zonder geldige reden buiten waren, kregen een bekeuring van 95 euro. Het ministerie van justitie en veiligheid bestudeert de uitspraak van de rechter, meldt persbureau ANP.

Politie vraagt voorbijgangers om hun verklaring om op straat te mogen zijn. Beeld ANP

