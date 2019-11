Het ‘jongerenprobleem’ van Gorinchem: ‘Niemand durft er iets van te zeggen’

Het verbaast Gorinchemmer Bertus van der Pot niet wat er vorige week gebeurde in zijn stad. Filmpjes van grote groepen jongeren die andere tieners belagen, slaan en schoppen werden gedeeld op sociale media, de Tweede Kamer bemoeide zich ermee en bij de politie kwamen, na een zoektocht naar het slachtoffer dat op een van de filmpjes te zien is, vijf aangiftes binnen van mishandeling.

“De gemeente had hier eerder iets aan kunnen doen. Dit is hun eigen schuld", zegt Van der Pot in zijn woning aan de oostkant van de stad. Twee husky's met staalblauwe ogen en een klein zwart-wit hondje dat duidelijk de baas is, worden ondertussen door zijn vrouw meegenomen uit wandelen.

Van de mishandelingen waar half Nederland de afgelopen week mee bezig was, weet Van der Pot niets. Wel weet hij dat hij al drie jaar bij de gemeente aanklopt om iets te doen tegen de overlast van jongeren in Gorinchem.

Jongeren moeten kunnen experimenteren met onwenselijk gedrag

Hij is niet de enige. In september ondertekenden zeventig mensen zijn verzoek om de overlast op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. In de Facebookgroep die hij oprichtte, zitten meer dan zevenhonderd mensen. Hoe kan het, vragen bewoners in die groep zich af, dat de burgemeester en politie nu ineens zeggen dat er een probleem is in Gorinchem, terwijl zij daar al een paar jaar op wijzen?

Want Gorinchem heeft een ‘jongerenprobleem’, zei burgemeester Reinie Mellissant (CDA) vrijdag. Daarbij nam ze ook nadrukkelijk afstand van de racistische uitingen, met name op sociale media, van mensen die zeiden dat de daders allemaal Marokkaanse of Turkse Nederlanders zouden zijn. Volgens haar is er sprake van een gemêleerde groep “die denkt dat ze van alles kunnen maken in de openbare ruimte. Die gaan we aanpakken.”

Zo klonk het vier weken geleden nog niet in Gorinchem. Van der Pot laat de brief zien die hij begin deze maand kreeg als reactie op zijn verzoek om ‘het jongerenprobleem’ op de agenda te krijgen van de gemeenteraad. Jongeren moeten kunnen experimenteren met onwenselijk gedrag, staat er onder meer in die brief, en hangplekken zouden regelmatig gecontroleerd worden. Het onderwerp komt niet op de raadsagenda.

‘Ik ben ook jong geweest hoor’

Van der Pot heeft een aantal zinnen uit die brief geel gemarkeerd. “Experimenteren met onwenselijk gedrag? Ik ben ook jong geweest hoor, maar als ik me niet aan de regels hield, kreeg ik een pak op m'n lazer.” Dat er regelmatig gecontroleerd wordt is volgens hem ook niet waar. “En dat snap ik wel, want die jongens bij de politie kunnen ook niet 24 uur per dag hier zijn. Daarom wil ook dat de gemeenteraad hier over gaat praten. Die moet tegen de politie zeggen dat ze vaker moeten surveilleren.”

In het park bij zijn huis, keurig aangelegd met een speeltuin en een basketbalveldje, laat hij een bankje zien dat in de fik werd gestoken en een ander waar met een mes in is gekerfd. Hij wijst naar de seniorenwoningen aan de rand van het park. “Die mensen moeten soms tot half 3 's nachts naar de muziek luisteren van hangjongeren, de tuinsets worden gewoon uit de tuin gestolen. En niemand durft er iets van te zeggen.” In zijn woonkamer laat hij de foto's zien die hij naar de gemeente stuurde: van opgeblazen afvalbakken, een kapotte lantaarnpaal en hopen redbullverpakkingen en lachgaspatronen.

Gekneusde rug, ribben en kaak

In dat andere park, waar de jongens op de filmpjes anderhalve week geleden in elkaar werden geslagen, is het ondertussen waterkoud en rustig. Door de gemeente ingehuurde beveiligers lopen rond met een politiehond en een puppy die moet worden ingewerkt. Wanneer een groepje van drie jongens langsloopt, kijken de beveiligers naar de vorm van de tas van een van hen: langwerpig en smal. De jongens lopen door, zeggen dat ze op weg zijn naar het zwembad.

Wat er aan de mishandelingen voorafging wordt nog door de politie onderzocht maar er gaan alvast verschillende verhalen rond. Een van de slachtoffers zou een meisje hebben betast, of juist niet maar dat verhaal ging rond. Er zou iets zijn voorgevallen op de kermis, of een van de slachtoffers zou eerder een vechtpartij gewonnen hebben van een van de daders. Er zou een opstootje aan vooraf zijn gegaan op school, of de mishandelingen zouden willekeurig zijn. Wel duidelijk is dat een van de slachtoffers een gekneusde rug, ribben en kaak aan de aanval overhield.

De politie heeft een aantal verdachten in beeld.

