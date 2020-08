Het is zweten in het pak van Koos Konijn, maar de vrolijkheid maakt alles goed

In een mensenleven zijn er grofweg drie eerste keren die je – veelbetekenend als ze zijn – voor altijd bijblijven: de allereerste zoen, het moment dat je na de geboorte je kind vasthoudt en je debuut als Koos Konijn. In willekeurige volgorde van importantie natuurlijk. Celine van Wilgenburg kan achter twee van deze memorabele gebeurtenissen een vinkje zetten. In minstens één geval is de herinnering een heel zoete. Want weinig mensen kunnen zo overtuigd Koos zijn als de 24-jarige Limburgse.

Lippenstift, hippe bril, het donkere haar in een ruime staart, een vrolijk voorkomen: Van Wilgenburg mag er zijn. Maar nooit is ze geliefder dan haar alter ego. Als op het vakantiepark in Domburg weer een shift op haar wacht, glimmen haar blauwe ogen.

Maximaal een half uur, langer is het niet uit te houden als Koos. Beeld u zich haar verkleedpartij eens in. De broek gaat nog, het shirt met ‘voorpoten’ en de onmiskenbare blauwe tuinbroek worden al minder comfortabel. Maar alles valt in het niet bij het hoofd. Dat hóófd. Ze kan er met geen mogelijkheid haar warmte in kwijt. En warmte heeft ze genoeg te verliezen. Ga er maar aanstaan: springen, huppelen, knuffelen, dansen. Het kwik in de thermometer werkt ook niet erg mee.

Het belangrijkste geheim van Koos Konijn ...

10 minuten, dan is Van Wilgenburg getransformeerd tot Koos (geen Kees of Roos, want de mascotte moet wel lekker allitereren en Koos is nu eenmaal een konijn). Toen haar werk als kinderbegeleider bij ‘Annie de Musical’ dit voorjaar vanwege corona plots ophield, was er nog maar één optie die haar zomer kon redden: ze wilde –excuseer, ze móést – Koos zijn, zoals ze dat al vier eerdere zomers was.

De eerste keer als 16-jarige mbo-stagiaire. Ze liep destijds naar buiten en voor ze er erg in had, pakte een kind haar vast om – dat was althans de bedoeling – nooit meer los te laten. Als reactie zette Van Wilgenburg, Koos dus, ter bescherming van het kostuum haar voorpoten op het hoofd. Zo kon tenminste niemand het eraf trekken.

Celine van Wilgenburg met haar geliefde alter-ego Koos Konijn. Beeld Jörgen Caris

Inmiddels is ze een gelouterde Koos. Of ze nu met de kinderen danst, knutselt of in de jury van de talentenjacht zit, het is haar om het even. Groot bewegen, geeft ze het belangrijkste geheim prijs. En elk kind aandacht geven natuurlijk, want Koos maakt geen verschil. Of het zwaar is? Nou, een paar keer per dag in zo’n warm pak (er zijn collega-Kozen die koelelementen gebruiken, maar daar houdt Van Wilgenburg zich verre van) is niet per definitie aangenaam. Toch wint de vrolijkheid het altijd van de vermoeienis. Koos gééft energie. Aan iedereen, dus ook aan Van Wilgenburg.

Ze heeft eens gehoord dat er volwassen mensen bestaan met een Koos Konijn-tatoeage. Dat begrijpt ze best. Van Wilgenburg wordt zelf ook altijd blij als ze Koos ziet. Zo heeft ze ondanks het coronavirus toch een leuke zomer. Vooral nu Koos ook weer high fives aan de kinderen mag geven. Want dat is er vanwege de maatregelen een tijdje bij ingeschoten. Het nieuwe normaal, Koos vond het maar verwarrend. Tijdens activiteiten moest hij buiten lijnen blijven en afstand houden. Het was niet des Koos’. Dat onvergetelijke deel van de zomer ligt gelukkig achter ons. Koos en Van Wilgenburg kunnen weer helemaal zichzelf zijn.

