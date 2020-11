Het is veel te druk in de winkelstraat en december moet nog beginnen

Black Friday en het weekeinde zorgden voor een drukte in de winkelstraten die het ergste doet vrezen voor de maand december. Maandag overleggen de veiligheidsregio’s met het kabinet over maatregelen om een herhaling van het afgelopen weekeinde te voorkomen.

In verscheidene steden werd zaterdag besloten tot een vervroegde winkelsluiting omdat het te druk werd in de binnensteden. Dat gebeurde onder meer in Rotterdam, Eindhoven en Dordrecht. In andere steden werden maatregelen genomen, zoals eenrichtingsverkeer in de winkelstraten, in een uiterste poging om nog iets van de anderhalve meter te redden. In Maastricht en Amsterdam gebeurde dat bijvoorbeeld, maar ook daar was het zondag opnieuw druk. Te druk.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb suggereerde zondag dat hij en zijn collega’s in het Veiligheidsberaad het kabinet tevergeefs hadden gevraagd Black Friday te verbieden. In Den Haag werd ontkend dat er ooit zo’n verzoek aan het kabinet zou zijn gedaan. Het is onduidelijk of een verbod juridisch überhaupt mogelijk was geweest.

‘Schandalig veel reclame’

Wat het kabinet wel zou kunnen doen, is het weren van kooplustigen uit de buurlanden. Het Veiligheidsberaad zal daarop aandringen, kondigde zijn voorzitter, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, zondag aan. Steden als Maastricht, Breda en Rotterdam zagen de afgelopen dagen veel mensen uit België komen, omdat daar de ‘niet-noodzakelijke’ winkels nog gesloten zijn. Die extra stroom kunnen de steden er niet bij hebben en die zou het kabinet moeten stoppen, aldus Bruls.

Er kan en moet meer gebeuren, vindt vakbond FNV. Bestuurder Linda Vermeulen: “We moeten lering trekken uit wat er in het weekend is gebeurd. Het was op veel plekken veel te druk. Dit had gewoon niet mogen gebeuren.” Vermeulen verwijt dat vooral grote winkelketens als MediaMarkt en Kruidvat én internetwarenhuis Bol.com. “Zij hebben schandalig veel reclame gemaakt voor Black Friday. Bizar gewoon. Dat moet ophouden.”

Volgens Vermeulen heeft winkelpersoneel last gehad van klanten die de anderhalvemeterregel niet respecteerden of geen mondkapjes droegen. Vermeulen: “Het kabinet moet veel scherper zijn op de grote winkelketens. Ook op Bol.com. In de distributiecentra is het momenteel echt veel te druk.”

“De ketens”, vervolgt Vermeulen, “zijn goed in het verkopen van spullen en van praatjes. Met hun reclames creëren ze drukte in de straten. Dat is buitengewoon ongelukkig. De gezondheid van mensen is belangrijker dan hun omzet. Over hun omzet hebben de grote ketens toch al geen klagen.” Vermeulen vindt ook dat het kabinet zeer kritisch moet kijken naar het verzoek van de grote winkels om de komende weken juist langer open te blijven. Veel winkeliers betogen daarentegen dat ruime winkeltijden het publiek juist spreiden, en dus de drukte kunnen verminderen.

Veel rustiger, maar té druk

Die drukte is wel relatief. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus, die meetpunten heeft in elf steden. Op het gemiddelde meetpunt kwamen aflopen vrijdag – Black Friday – 13.000 mensen voorbij. Een week eerder waren dat er 10.000. Maar op Black Friday vorig jaar waren het er een kleine 40.000.

Het is in de aanloop naar feestmaand december veel rustiger dan in een normaal jaar. Maar té druk voor de coronarealiteit van nu. En wat het kabinet en het RIVM zorgen zal baren: veel drukker dan tijdens de eerste coronagolf. Toen sloten winkels kun deuren omdat er geen klanten waren. De schrik zat er goed in, ook voor het risico op besmetting in de buitenlucht, en de winkelstraten bleven leeg. Dat is in deze tweede golf anders.

