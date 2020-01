Het is steeds drukker bij 113: 93.000 gesprekken per jaar

De stijging houdt geen gelijke tred met het aantal zelfdodingen in Nederland, dat al jaren rond de 1800 per jaar ligt. Volgens 113-psycholoog Judith de Heus speelt de toegenomen naamsbekendheid van 113 een belangrijke rol. Maar de stijging houdt mogelijk ook verband met het gebrek aan goede zorg voor mensen met suïcidale gedachten.

De zorg kan beter, vindt De Heus. Zo is de helft van de jongeren die suïcide pleegt, niet in beeld bij de zorg. Hulpverleners en scholen moeten beter signaleren. De helft van de mensen die suïcide pleegt, gaat in de maand daarvoor langs bij de huisarts, bijvoorbeeld met relatieproblemen, vermoeidheid of pijn. “Ze zeggen meestal niets over suïcide. Huisartsen herkennen dat dan niet.”

Vicieuze cirkel

Eerder deze maand publiceerde 113 onderzoek onder nabestaanden van het hoge aantal jongeren (81) dat in 2017 zelfmoord pleegde. Daarin uitten nabestaanden veel kritiek op het de zorg. Bij veel jongeren was sprake van een of meerdere psychiatrische diagnoses. Zij belandden vaak in een ‘vicieuze cirkel van aanmelding, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzing’.

113 wil, net als de Ivonne van de Venstichting, die zich ook inzet voor suïcidepreventie, dat preventie een verplicht onderdeel van alle opleidingen voor artsen en hulpverleners wordt. Ze dienden in oktober een petitie in bij staatssecretaris Blokhuis (volksgezondheid).

De Heus noemt het werk van 113 ‘dweilen met de kraan open’. “Het helpt wel iets. Maar je moet ook de kraan repareren. Die is zo lek dat in Nederland zelfmoord doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren.”

Worstelt u met gedachten over zelfdoding? Bel 113 Zelfmoordpreventie op 0900 0113 (24 uur per dag te bereiken) of kijk op 113.nl.

