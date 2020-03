Het is geduld hebben bij de familie Mustafa Essa: ‘Aan alles merken we dat dit impact heeft op de kinderen’

Golbin Mustafa Essa maakt zich vooral zorgen over haar kinderen nu bekend is dat de scholen drie weken langer dichtblijven. Aan alles merkt ze dat de coronacrisis impact heeft. Vooral de oudste twee, Helef (6) en Serzan (5), missen hun vriendjes. “Soms komen ze een vriendje tegen op straat.” Een hoogtepunt van de dag, volgens Mustafa Essa.

“De jongste vraagt regelmatig: wanneer mogen we weer naar school?” Zeker als de kleuterjuf van Serzan foto's deelt van klasgenootjes op het digitale platform Parro. Mustafa Essa: “Ik probeer ze gerust te stellen en te zeggen: het is maar tijdelijk.” Ze had wel verwacht dat de scholen langer dicht zouden blijven, maar het blijft lastig om uit te leggen.

Met het thuisonderwijs is ze redelijk op stoom, al blijft het een behoorlijk uitdaging. Zeker als je bedenkt dat het gezin met drie kinderen het moet doen met één woonkamer en één slaapkamer in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost.

Het huiswerkrooster ontcijferen is een uitdaging

Het gaat iedere dag een stukje beter, zegt ze. De structuur die Mustafa Essa probeert aan te brengen, helpt. De oudste die in groep drie zit, weet dat hij na het ontbijt even aan zijn huiswerk moet: rekenen en taal. De jongste die in de kleuterklas zit mag dan knutselen. “Dan gaat mijn man met de allerkleinste van anderhalf even naar buiten zodat de oudste twee niet worden afgeleid.”

Maar het begeleiden is niet altijd makkelijk, zeker omdat Mustafa Essa het Nederlands niet optimaal beheerst. Ze vluchtte acht jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland. Helef krijgt iedere dag een huiswerkrooster. Het ontcijferen daarvan is voor de gemiddelde ouder al een uitdaging, laat staan als je de taal niet goed spreekt. Maar na twee weken heeft Mustafa Essa het redelijk in de vingers.

Twee keer per week heeft ze contact met de juf. “Ik leer er zelf ook van. Ik kijk filmpjes op YouTube over lucht- en zingwoorden.” Daarna lachend: “Ik word ook regelmatig gecorrigeerd door mijn eigen zoon.”

Houdt Mustafa Essa dit schema nog drie weken vol? “We moeten even geduld hebben. Gelukkig is het mooi weer en kunnen de jongens lekker voetballen met hun vader.”

Nu de scholen dicht zijn, worstelen veel ouders met thuisonderwijs. Met haar elf kinderen probeert Dineke van der Pluijm uit Hengelo het hoofd koel te houden. ‘Ik ben al blij als ik het eten op tijd op tafel heb.’