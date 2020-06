Het is even wennen op het terras, met slechts één gesprekspartner. Maar het mág weer

Het mag weer, een koel drankje op een zonnig terras. En het gebeurde ook, vanaf 12 uur maandagmiddag. Nederland kroop massaal het terras op, maar echt druk leek het nergens te worden. Gasten dienden zich eerst bij een centraal punt te melden, waarna ze keurig een plaatsje kregen toebedeeld. Alsof ze zich in het centrum van Parijs bevonden. Vervolgens mochten ze voorzichtig plaatsnemen aan een van de schaarse tafels. Staand drinken is vooralsnog uit den boze.

En zo vulden zich de terrassen, heel voorzichtig. ’s Middags was er nog nergens sprake van enorme drukte en al helemaal niet van rijen op de trottoirs. Op de Grote Markt in Breda, met bijna alleen maar horecagelegenheden, liepen mensen af en aan. De tafels staan op gepaste afstand van elkaar, met aan elke tafel maximaal twee stoelen – naast, niet tegenover elkaar.

In Scheveningen was er kort na de heropening sprake van een rustige en ordelijke toeloop, waarbij slechts bij enkele strandtenten een kleine rij van klanten ontstond. Ronny uit Oss, samen met vriend Bert een dagje uit naar het strand, had acht minuten na de heropening van de horeca zijn tweede biertje al te pakken. “Ik heb er maanden op moeten wachten, maar het smaakt nog steeds goed”, zegt hij op het terras van strandtent Mood. Ook bij strandtent Peukie zijn nog niet alle tafels bezet. Langzaam maar gestaag stromen de terrasgangers toe. Op de boulevard zijn politie en marechaussee zichtbaar aanwezig, op de terrassen zelf leiden particuliere beveiligers alles in goede banen.

Op het terras in Breda. Beeld MaRicMedia/Marcel van Dorst

Startsein op het Vrijthof

In Maastricht knipte kroegbaas Henri Hochstenbach van café In Den Ouden Vogelstruys aan het Vrijthof om 12.00 uur een lint door, waarmee hij het startsein gaf voor de heropening van de terrasjes. Eerst hield hij een korte toespraak, op gepaste afstand omringd door de andere kasteleins van het Maastrichtse plein. Direct na het doorknippen van het lint stroomden de bezoekers naar de tafeltjes. Om 12.30 uur zat het er behoorlijk vol, maar nog niet alle tafeltjes waren bezet. De terrasjes zijn uitgebreid en staan nu deels ook op het Vrijthof zelf. De sfeer is er gezellig, veel mensen zijn met de fiets gekomen. In Venlo is het behoorlijk druk op de terrasjes op de Markt. Aardigheid daar is een dubbel terras, waarmee Café Central zijn capaciteit heeft uitgebreid. Het café kreeg hiervoor toestemming van de gemeente.

Drukker was het vandaag in de parken en recreatiegebieden en aan het strand. In Breda is aan het begin van de middag recreatiegebied de Galderse Meren afgesloten. Het werd al snel te druk, meldt de gemeente. Het is niet de eerste keer dat dit gebied sinds het begin van de lockdown op slot gaat. Het tweede weekend van mei gingen de toegangswegen ook dicht, omdat te veel mensen in een te kleine omgeving samenkwamen.

‘Met honderd mensen voelt het meer als een volle kerk’

Niet alleen theaters, bioscopen, strandtenten en andere horeca mogen vandaag weer open, ook kerken mogen vanaf 1 juni weer hun publiek verwelkomen. Een aantal heeft al meteen een eredienst gehouden, het was maandag immers tweede pinksterdag. Niet meer dan dertig mensen mochten erbij zijn. De limiet van dertig bezoekers gold al sinds het begin van de corona-uitbraak, maar de meeste gebedshuizen kozen voor onlinediensten zonder publiek. Overigens houden de meeste gemeenten pas komende zondag hun eerste eredienst met kerkgangers. Een aantal opent de kerkdeuren zelfs pas op 1 juli. “Ze doen dat omdat vanaf die datum honderd mensen mogen worden toegelaten. Dat voelt toch wat meer als een volle kerk”, zegt een woordvoerster van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). “Dan hebben ze bovendien meer tijd om maatregelen te treffen om besmetting te voorkomen.”

Ook in Caribisch Nederland mogen vanaf 1 juni de restaurants weer open. Op Sint-Maarten werd afgelopen zaterdag de avondklok ingekort; die geldt nu tussen elf uur ’s avonds en vijf uur ’s ochtends. Winkels mogen weer open van zes uur ’s ochtends tot zeven uur ‘s avonds. Volgens minister-president Silveria Jacobs van Sint-Maarten is het coronavirus geneutraliseerd op het eiland en is het tijd om verder te werken aan het herstel van Sint-Maarten.

Ook op Aruba gaan vanaf maandag de bars en restaurants weer open. Op de andere eilanden mocht dat al langer. Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kunnen ook nachtclubs, spa’s en sauna’s weer open. Overal gelden nog wel voorwaarden voor sociale afstand; mensen moeten zich houden aan strenge hygiënemaatregelen. Op de eilanden geldt nog steeds een verbod op evenementen en op samenkomsten met veel personen.

