Het is een raadsel hoe de helikopter in de zee belandde

Er hangt een groot vraagteken boven de helikoptercrash afgelopen zondag in de Caribische Zee, waarbij twee Nederlandse militairen om het leven kwamen. Het is een raadsel hoe het toestel vlak na een patrouillevlucht in het water belandde.

Het ongeluk vond plaats rond 14.30 lokale tijd (20.30 in Nederland) op ongeveer twaalf kilometer van de Arubaanse kust. De gesneuvelde militairen zijn de 34-jarige piloot Christine Martens en de 33-jarige tactisch coördinator Erwin Warnies. Beide militairen behoren tot de rang van luitenant ter zee der 2de klasse oudste categorie. De twee overlevende inzittenden hebben geen ernstig fysiek letsel en maken het goed, meldt het ministerie van defensie.

Het weer was zondag met harde wind en regen onstuimig, maar een echt vermoeden waar het ongeval aan zou kunnen liggen is er niet. Maandagmiddag slaagden een kustwachthelikopter en een duikteam van defensie erin de zwarte doos veilig te stellen. Die kan worden gebruikt door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Veiligheid Defensie, die samen optrekken in een onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Overzeese drugssmokkel

De helikopter is een NH90-model, en maakte deel uit van marineschip Zr.Ms. Groningen, dat momenteel langs de Arubaanse kust patrouilleert. Die patrouillehulp schakelden Aruba en ook Curaçao al snel na de corona-uitbraak in. De Caribische eilanden willen zeker stellen dat niemand nu ongewenst het land binnenkomt en vrezen bovenal voor vluchtelingen uit Venezuela.

De hele NH90-vloot blijft voorlopig aan de grond. Defensie beschikt in het gebied nog over twee patrouillevliegtuigen en twee helikopters van een ander model , maar het is nog onduidelijk welke gevolgen het ongeluk heeft voor de missie. Mogelijk wordt die zelfs afgebroken.

Andere missies in het Caribisch gebied gaan in ieder geval door. Zo helpen de ongeveer vijfhonderd militairen in het gebied met de bestrijding van drugshandel. Gezien de ligging tussen de VS en Zuid-Amerika zijn landen als Aruba en Curaçao erg gevoelig voor overzeese drugssmokkel. Ook staat een groep Nederlandse militairen van de marine structureel paraat voor illegale visserij, milieudelicten en humanitaire rampen, zoals orkanen.

