Het is druk bij de sneltestlocatie op Terschelling

De meeste horen in de loop van donderdag de uitslag. Bij de jongeren gaat het vooral om mensen die op de populaire jongerencamping Appelhof verblijven. Zeker acht mensen die daar zijn geweest, hebben het coronavirus opgelopen.

Om de jongeren te testen, had de Friese GGD een testlocatie geopend in een kerk in het dorp Midsland, niet ver van Appelhof. De gezondheidsdienst rekende op 100 bezoekers, maar de animo bleek twee keer zo groot. Ook eilanders en andere toeristen met klachten kunnen zich laten testen, net als medewerkers van de camping en de nabijgelegen supermarkt, die veel contact hebben gehad met jongeren. Ze hoeven daar geen afspraak voor te maken, en krijgen later op de dag de uitslag. De speciale testlocatie blijft de rest van de week nog in gebruik, laat de Friese GGD weten.

‘Op verantwoorde wijze vervoerd’

Campinggasten die negatief worden getest en naar huis willen, worden donderdagavond met een aparte veerboot naar het vasteland gebracht. In Harlingen kunnen ze gewoon de trein naar huis nemen, als ze dat willen. "Als je afstand houdt en een mondkapje draagt, heb je van hen niet meer te duchten dan van ieder ander die je op straat tegenkomt", aldus een GGD-woordvoerder.

Appelhofgangers die wel besmet blijken te zijn, worden apart "op verantwoorde wijze" naar het vasteland vervoerd. De GGD geeft verder geen details wat hiermee wordt bedoeld. Wie geen klachten heeft, hoeft zich volgens de GGD niet te laten testen en kan de vakantie voortzetten. "Ik zie hier veel jongeren in volle bepakking, ik denk dat de camping snel leeg gaat. De jongeren zijn echt wel gealarmeerd", laat een woordvoerder van de gezondheidsdiensten weten tegenover persbureau ANP.

De camping laat geen nieuwe gasten meer toe

Twee jongeren uit de regio Kennemerland (Haarlem en omstreken) bleken na een vakantie op Appelhof het coronavirus te hebben opgelopen. Op woensdag werden ook vier van hun tentgenoten positief getest, net als twee andere campinggasten. Het is niet bekend waar zij vandaan komen.

De Appelhof gaat voor de laatste weken van het zomerseizoen dicht. Nieuwe gasten worden niet meer toegelaten en het aantal gasten dat er nu is wordt volgens de gemeente "stapsgewijs afgebouwd". Alle jongeren die in de afgelopen periode op de camping zijn geweest hebben een bericht gekregen dat ze zich moeten laten testen als ze milde klachten hebben.