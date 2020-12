Het is dringen bij de buitenschoolse opvang: ‘Nóódopvang is het niet meer te noemen’

Uit de met appelstroop besmeurde mondjes komt gegil. ‘Een kerstboom!’, beantwoordt het rijtje kinderen de vraag van Marloes Morijn onstuimig. De pedagogisch medewerker knikt. Barbapapa heeft zich in haar voorleesboek inderdaad omgetoverd tot spar. Joelend gaan acht paar armen de lucht in. Ook elders in het gebouw klinken stemmetjes. Een lokaal verderop brabbelt een viertal baby’s op een speelmat, boven peuzelen de kinderen van de buitenschoolse opvang een peer.

“Tijdens de eerste lockdown was het hier vele malen stiller”, zegt Liset Klinge. Binnen de muren van het statige grachtenpand waar Hero kindercentra huist, midden in de binnenstad van Haarlem, speelde in maart en april een handjevol kinderen van ouders met vitale beroepen. “Nu krijg ik als clusterassistent drie tot vier keer zo veel aanvragen voor de noodopvang binnen. Vandaag zijn hier in totaal negentien kinderen. En volgende week zal het vanwege de kerstvakantie alleen maar drukker zijn. Nóódopvang is het niet altijd meer te noemen.”

Ook in andere delen van het land stromen de e-mails binnen bij noodopvanglocaties, op grote schaal melden ouders hun kroost aan. “De rek is eruit”, verklaart Gjalt Jellesma, voorzitter van de ouderbelangenvereniging Boink het gedrang. “Logischerwijs winden vaders en moeders zich op over de argumentatie die coronaminister Hugo de Jonge gebruikt voor deze maatregel. Ze snappen niet dat scholen en de opvang dicht moeten omdat ouders te vaak naar kantoor zouden gaan. Ook is de angst voor het onbekende virus verdwenen. Anders dan tijdens het begin van de pandemie durven ouders hun kind nu naar de opvang te brengen. ”

Meer beroepen als ‘vitaal’ gezien

Noodopvangorganisaties zien dat het begrip ‘vitaal beroep’ dit keer rekbaar is. De grijze gebieden rond het rijksbeleid worden optimaal benut. Zo kunnen mensen met een kantoorbaan bij een bedrijf als FrieslandCampina zich melden, worden kinderen ook tijdens de vrije dagen van parttimers afgeleverd en zijn werkgevers rapper geneigd de verklaring te verstrekken waar de noodopvanglocaties om kunnen vragen.

“Het is moeilijk om mensen af te wijzen”, zegt Klinge, terwijl ze een speelgoedauto van de grond raapt. “Ieders mentale gezondheid is gedurende deze pandemie flink op de proef gesteld en ouders weten inmiddels maar al te goed hoe pittig het is om werk gedaan te krijgen met rondrennende kinderen. Ik snap dat ze het proberen.” Lachend kijkt ze naar de blonde peuters en kleuters om zich heen, spelend met knuffels, elkaar en plastic dino’s. “En voor de kinderen is het met stress thuis ook beter om hier te zijn.”

Toch hoopt de clusterassistent niet dat de berg jasjes bij de achterdeur de komende weken verder groeit. “Ik handel op goed vertrouwen, vraag geen verklaringen aan ouders. Maar als ik weet dat iemand zelf voor de kinderen kan zorgen, dan zeg ik ‘nee’, en vaders en moeders die thuis werken druk ik op het hart om zelf voor de opvang te zorgen. Want iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen, willen we dit virus eronder krijgen. We moeten nog even volhouden.”

