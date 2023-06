Het is crisis in de ouderenzorg, kritiek op de oplossing van het kabinet

Mantelzorger Twan Mensen gaf zijn moeder een trap tegen haar been. Hij vertelde erover in Trouw deze week. Volgens belangenorganisatie MantelzorgNL is één op de tien mantelzorgers overbelast. Helaas uit zich dat vaker in mishandeling, waarvan vorig jaar ruim achthonderd keer melding werd gedaan.

Het is één bericht in een rij van zorgelijke signalen. Medewerkers vinden dat in verpleeghuizen gevaarlijke situaties ontstaan door het personeelstekort, zo berichtte RTL Nieuws. En verzekeraar DSW en de Raad van Ouderen hebben grote twijfels bij het langer-thuiswonen-beleid van het kabinet. Wat speelt er in de ouderenzorg?

Voor 4100 ouderen is geen plek in verpleeghuis

Allereerst staan er zo'n 20.000 mensen op de wachtlijst voor verpleeghuizen. Onder hen zijn er 4100 die urgent of binnen enkele maanden een plek nodig hebben. Die groep is in een paar jaar tijd flink gegroeid: in 2019 hoefden ouderen in deze situatie nauwelijks te wachten. Het wachten duurt lang: voor enkele honderden van die 4100 al meer dan een half jaar.

Er is nu plek voor ongeveer 120.000 ouderen in verpleeghuizen. Als er niets verandert in het beleid, zijn er vanwege de vergrijzing over dertig jaar 200.000 plekken extra nodig, zo liet brancheorganisatie Actiz uitrekenen. Dat is niet haalbaar, vindt ook de sector zelf. Minister Conny Helder wil de groei - tot onvrede van de verpleeghuizen - beperken tot een paar duizend nieuwe plekken in de komende vijf jaar.

Kabinet wil 290.000 seniorenwoningen bouwen

Dat is veel te weinig om aan de vraag te voldoen. Zorg moet dus steeds vaker thuis. Ook voor deze groep ernstig zieke of demente patiënten: wie nu in het verpleeghuis woont, leeft gemiddeld nog een half jaar. Het kabinet wil tot 2030 40.000 verpleegzorgplekken buiten het verpleeghuis creëren. Zorg en wonen zijn er losgekoppeld. Daar komen nog 250.000 andere ouderenwoningen bij.

Of die huizen op tijd gebouwd kunnen worden? Partijen uit de sector betwijfelen het. De vooruitzichten in de bouw zijn slecht, door de hoge inflatie en de problemen met stikstof. Zorgverzekeraar DSW noemde de plannen deze week onhaalbaar, en pleitte voor extra investeren in de verpleeghuizen, zoals ook de oppositie in de Tweede Kamer wil.

Ook de Raad van Ouderen trok aan de bel: zij mist in de kabinetsplannen aandacht voor de meest kwetsbare ouderen. Het kabinet kan wel willen dat ook zij thuis blijven wonen, maar de Raad van Ouderen ziet nog nauwelijks woonvormen waarbij dat mogelijk is.

Er bestaat nu al wel verpleeghuiszorg thuis, een soort intensieve thuiszorg. 18.000 mensen maken daar gebruik van. Hoeveel van hen daarvoor noodgedwongen kiezen, omdat er geen plek is in een verpleeghuis, is onbekend. Ook niet wat de mogelijkheden en beperkingen van deze zorg zijn, zo blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die kennis zou handig zijn, merkt de NZa op, gezien het feit dat het kabinet zo wil inzetten op zorg thuis.

Personeelstekort in de ouderenzorg loopt op tot 240.000 banen

Of de zorg nu thuis of in het verpleeghuis wordt gegeven: het echte probleem is het personeelstekort. In de thuiszorg en verpleeghuizen samen zijn volgens Actiz nu al ruim 26.000 medewerkers te weinig, en dat tekort loopt op tot 240.000 over dertig jaar.

Het kabinet wil het totale aantal banen in de zorg niet uitbreiden, maar grofweg gelijk houden. Nu werkt één op de zes Nederlanders in de zorg. Dat moet zo blijven om te voorkomen dat er te weinig mensen overblijven voor de rest van de arbeidsmarkt.

Voor ouderen op de wachtlijst is de situatie wrang. Het grootste deel krijgt wel een vorm van overbruggingszorg, bijvoorbeeld verpleeghuiszorg thuis, maar eigenlijk schiet die zorg voor hen tekort. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor hun kwaliteit van leven. Sommige experts wijten zelfs het relatief grote aantal ouderen dat vorig jaar overleed aan de tekorten in de zorg.

Het kabinet heeft de hoop gevestigd op technologische snufjes, efficiënter werken en slimme woonvormen. Of die innovaties op termijn nu voldoende effect hebben of niet: ouderen zullen de komende jaren nog wel rekening moeten houden met een wachtlijst.

Lees ook:

Na 20 jaar mantelzorgen gaf Twan (47) zijn moeder een trap. Hij is niet de enige

Veel zorgmedewerkers kennen wel een mantelzorger die zijn ouder of partner voor het gemak in een kamer opsluit of overdag een slaappil geeft, zegt MantelzorgNL. “Mishandeling is een glijdende schaal.”

Ouderen langer thuis wonen? Voor kwetsbare ouderen is dat geen haalbare kaart, zegt dit advies

Kwetsbare ouderen worden vergeten in de plannen van het kabinet voor de langdurige ouderenzorg, meent de Raad van Ouderen. “Zelf je zorg regelen, is echt niet eenvoudig.”