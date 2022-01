Het is al chronisch crisis in het verpleeghuis, maar de komende weken worden spannend

Toen op 6 januari 2021 de vaccinatiecampagne tegen corona startte, geloofde ook Jan-Kees Metz dat het vaccin de oplossing was. Den Haag had het over ‘ons uit de crisis prikken’, het virus leek op zijn retour. Dus sprak Metz, toen nog directeur van de Boxtelse zorginstelling Het Wereldhuis, hoopvolle woorden in Trouw: “Ik zie de start van de vaccinatie als een mijlpaal. Er is licht aan het einde van de tunnel.”

Juist die dag kreeg Sanna Elkadiri, zorgmedewerker van Het Wereldhuis, als eerste Nederlander een coronavaccin. De stemming was feestelijk, hoera voor het vaccin! Nu, één jaar later, is Metz veel minder optimistisch. “We verkeren al twee jaar in een chronische crisis.”

In 2020 was het Boxtelse verpleeghuis overvallen door Covid-19. De instelling is gespecialiseerd in 24-uurszorg voor vooral hoogbejaarde, vaak dementerende cliënten met een niet-westerse achtergrond. Het Wereldhuis verloor ongeveer een kwart van zijn 123 bewoners. De impact van hun dood was enorm, op het personeel, de vrijwilligers en de familie.

Nu, twee jaar later, zijn de problemen vooral van personele aard - met mogelijk grote gevolgen, waarschuwt Metz, tegenwoordig concerndirecteur en voorzitter van het crisis/regieteam van zorggroep Elde Maasduinen. Het Wereldhuis valt onder deze zorggroep, net als elf andere Brabantse verpleeghuizen.

De komende weken worden spannend

De sector kent veel vacatures en een hoog ziekteverzuim, schetst Metz de situatie. Dat ziekteverzuim, nu 10 procent, zal snel oplopen door de opmars van de omikronvariant, verwacht hij. “De komende weken worden spannend”.

Dan wordt het effect duidelijk van de kerst en de jaarwisseling, van alle gewinkel over de grens en de wintersport. “We houden omikron dan echt niet buiten de deur.” Personeel raakt besmet en zal ook vaker thuis in quarantaine moeten, ook als een huisgenoot is besmet, schets hij het scenario. Gevolg: nog meer ziekteverzuim. Hoe dan de 24-uurszorg te garanderen?

Voor de bewoners van de instellingen is de omikronvariant ook een nieuwe beproeving; hun bewegingsvrijheid wordt erdoor beperkt, ze gaan vertrouwde gezichten van hun verzorgers en verplegers missen. De impact van omikron is weliswaar veel minder groot. Aan eerdere covidvarianten gingen meer mensen dood, de klachten bij een omikronbesmetting lijken meestal mild. Maar wie in een verpleeghuis woont, is kwetsbaar, onderstreept Metz. “Daarom moeten we maatregelen nemen.”

Jan-Kees Metz bij een monument voor coronaslachtoffers in Boxtel. Beeld Merlin Daleman

In Het Wereldhuis is nu één nieuwe besmetting vastgesteld. De gevolgen zijn direct zichtbaar. Waar vroeger mensen gezellig bij elkaar kwamen, voor de koffie, een spelletje, of een andere activiteit, is het nu vaak stil. Gezamenlijke activiteiten zijn afgeschaald, bewoners blijven op hun afdeling. “Nu doen we daar spelletjes”, zegt Metz.

Het zet de medewerkers wel extra onder druk, onderstreept hij. “De beschermende kleding moet bijvoorbeeld weer aan.” Bewoners die nu hun kamer of appartement verlaten, zijn vooral op weg naar het restaurant, voor een oosterse maaltijd, of naar de keuken op de vijfde etage, voor een Marokkaanse dis.

Minder vaak wassen

Sinds eind november zijn binnen de hele zorggroep Elde Maasduinen met zijn duizend bewoners acht nieuwe besmettingen vastgesteld. En voor vijf van de twaalf vestigingen zijn de personeelsproblemen al zo groot dat daar code oranje geldt, zegt Metz.

In de praktijk betekent dat veel improvisatie, bijvoorbeeld door extra zzp’ers in te huren - maar dat kan natuurlijk niet onbeperkt. “We zoeken dan per locatie naar een oplossing. Bijvoorbeeld door een extra beroep te doen op familie, om te komen helpen bij wassen, aankleden, eten geven of naar bed brengen.” Maar ook keuzes in de dagelijkse zorg liggen voor de hand. Zo is het personeel veel tijd kwijt aan douchen en wassen van bewoners. Misschien kan dat wat minder?

Verder is het mogelijk, bij code rood, om personeel op te roepen dat thuis in quarantaine zit maar zelf niet is besmet. “Zij moeten dan iedere dag voor aanvang van hun dienst een zelftest doen en een afspraak maken voor een PCR-test. En werken met beschermende kleding.”

We laten geen besmette medewerkers of medewerkers met klachten werken, benadrukt hij. En als het verzuim verder stijgt, als het code zwart wordt? “Dan kan overwogen worden om ook besmette medewerkers zonder klachten in te zetten.” In die ontwrichtende fase zit de instelling volgens Metz nog lang niet. Maar spannend wordt het wel, de komende weken.

Lees ook:

Trots en hoop bij Het Wereldhuis: ‘hun’ Sanna Elkadiri (39) krijgt als eerste een vaccinatie

De vaccinatiecampagne gaat beginnen. Eindelijk. De primeur is vandaag voor Sanna Elkadiri, verzorgende in Het Wereldhuis. Het is een dag van hoop voor het Boxtelse verpleeghuis.