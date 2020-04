Het hotelleven wordt verwisseld voor een echt leven

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Als ik mijn oudste dochter de fles allesreiniger in haar handen druk begint ze er spontaan luchtgitaar mee te spelen. De wc-borstel bekijkt ze ook met de vergrote interesse van iemand die dat ding voor het eerst van dichtbij bekijkt. Ik begin me te realiseren dat deze coronacrisis voor de heropvoeding van onze kinderen bittere noodzaak is.

Zolang zij braaf naar school fietsen, huiswerk maken en klarinet spelen, vallen wij ze eigenlijk niet al te veel lastig. Het huishoudelijk werk blijft beperkt tot bed opmaken en de tafel dekken. Maar die tijd is nu voorbij. Het hotelleven wordt verwisseld voor, nou ja, een echt leven. Een leven met verantwoordelijkheden en dus huishoudelijke taken. De hypotheek blijven wij voor de kinderen betalen, maar dat is het dan ook wel zo’n beetje.

De jongste spuit lukraak een halve liter wc-reiniger

Het feit dat de hulp nog niet in ons huis kan komen en mijn aanhoudende vermoeidheid maken dat de kinderen zich versneld verdiepen in het brede scala aan huishoudelijke werkzaamheden dat hun personeel normaal gesproken op zich neemt. De wasmachine weten ze inmiddels te bedienen, het bed verschonen hebben ze net onder de knie en vandaag zijn we dus bezig met het schoonmaken van de wc. De jongste brengt het er niet veel beter vanaf. Ze spuit lukraak een halve liter wc-reiniger in het midden van de pot en begint met het dweilen van de vloer van voor naar achter.

Grappig genoeg is sinds onze laatste opvoedwijziging (waarin wij dus de teugels iets strakker aangehaald hebben) de sfeer enorm verbeterd in huis. Ze zeuren helemaal niet meer, lijken zelfs te begrijpen dat wij het in onze microsamenleving samen moeten doen en maken dus zonder mopperen schoon. Bovendien hebben we een vooruitzicht, want een rommelig huis op de verjaardag van de jongste is natuurlijk niet feestelijk. We gaan taart bakken en picknicken in een groot natuurgebied, op een doordeweekse dinsdag. Dit is ongetwijfeld een goed moment om de drukte in de natuurgebieden te spreiden en als we school gewoon een dagje overslaan, wordt het voor de jongste vast een gedenkwaardige verjaardag.

