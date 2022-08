Het hele land kan vandaag de treinstaking gaan merken

De staking van NS-medewerkers is vrijdagochtend vroeg goed voelbaar op veel stations in het westen van het land.

In Zuid-Holland ligt het treinverkeer na 04.00 uur zoals verwacht vrijwel volledig plat. In de NS Reisplanner is te zien dat vanuit onder meer Den Haag, Leiden, Rotterdam en Dordrecht de komende uren geen enkele NS-trein vertrekt.

Vanuit andere regio’s is er gedeeltelijk treinverkeer mogelijk. Zo vertrekken er vanuit Utrecht wel treinen richting Rotterdam, maar rijden deze wegens de staking niet verder dan Gouda. Ook de meeste treinen tussen Utrecht en het noorden, oosten en zuiden van het land lijken vooralsnog te rijden. Stations in het noorden van het land ondervinden vrijdagochtend vroeg nauwelijks hinder van de staking. Of dit later op de dag door de omvang staking verandert, is niet duidelijk.

Ook vanuit Schiphol rijden er vrijdagochtend vroeg wel treinen richting het (zuid)oosten, bijvoorbeeld naar Almere en Venlo, maar niet naar Zuid-Holland. Zo stopt de trein richting Den Haag al in Hoofddorp wegens de staking. Ook rijdt de Intercity Direct naar Breda vrijdagochtend vroeg niet en NS waarschuwt dat de internationale trein van Amsterdam naar Brussel onregelmatig rijdt.

Treinen van de overige vervoerders - waaronder R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, en tussen Dordrecht en Geldermalsen - rijden vrijdag wel. Dit weekeinde rekent de NS erop weer volgens de normale dienstregeling te kunnen rijden.

Geen toegenomen drukte op de wegen

Het is deze vrijdagochtend niet drukker op de wegen in Zuid-Holland door de treinstaking in die regio, laat de ANWB in de loop van de ochtend weten. “Het is altijd rustig op vrijdagochtend en dat is nu niet anders”, zegt een woordvoerder. De ANWB verwacht wel meer drukte tegen de middag, omdat dat de tijd is dat mensen doorgaans op pad gaan voor bijvoorbeeld een dagje uit, een evenement of een bezoek aan een bouwmarkt.

Rotterdam: vrijwel verlaten, ook Den Haag rustig Het lijkt erop dat reizigers goed zijn voorbereid op de de treinstaking in Zuid-Holland. Op station Rotterdam CS lopen bijna geen mensen. Tussen de zestig en zeventig passagiers zijn kort na 07.00 uur uitgestapt uit een trein die uit Roosendaal kwam en Amsterdam als eindbestemming had. Het treinpersoneel uit Roosendaal zou in de Maasstad worden afgelost door Rotterdams personeel, maar dat staakt en dus kan die trein niet verder. Hoe de reizigers hun reis moeten vervolgen is niet bekend. De Thalys rijdt wel en ook de intercity naar Brussel Zuid rijdt, al vallen daarvan wel enkele ritten uit. Ook is het vrijdagochtend rustig op station Den Haag CS. Ook hier is het beeld dat de meeste mensen van de treinstaking in Zuid-Holland op de hoogte zijn en dus hun plannen hebben aangepast. Volgens een actievoerende medewerker is ‘iedereen op tijd geïnformeerd en voeren we nauwelijks gesprekken met mensen die het niet wisten. We krijgen veel begrip voor de actie’. Volgens hem weten ook de meeste toeristen dat de treinen in Zuid-Holland deze vrijdag niet rijden.

De vakbonden FNV, CNV en VVMC staken voor de tweede keer deze week wegens de stukgelopen cao-onderhandelingen met de NS.

Maandag gaan de acties verder in de regio noordwest. Op 30 augustus staakt personeel in het midden van het land en op 31 augustus in het oosten en zuiden van Nederland.

