Het Haga Lyceum geeft zich niet gewonnen nu Slob de financiering stopt

Het is het zwaarste geschut dat hij in huis heeft, en dat heeft hij nog nooit eerder gebruikt. Maar het geduld van minister Slob (onderwijs) is op. Hij stopt per 1 december de bekostiging van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische school ligt al jaren met Den Haag in de clinch en de minister vertrouwt het bestuur voor geen cent meer. ‘Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving’, schreef Slob donderdag op Twitter. ‘De bestuurders van het Haga Lyceum weigeren daar aan mee te werken.’

De school raakte eerder dit jaar in opspraak omdat leerlingen volgens inlichtingendienst AIVD werden beïnvloed door ‘richtinggevende personen’ die banden zouden hebben met jihadisten. Daarna verscheen er een kritisch inspectierapport waarin het bestuur onder meer beticht wordt van financieel wanbeheer en zelfverrijking. Minister Slob gaf de school vervolgens een zogeheten ‘aanwijzing’, een zeldzame maatregel die het bestuur dwingt om op te stappen.

Het bestuur had donderdag plaats moeten maken voor een interim-bestuurder, maar die deadline haalde de school niet. Directeur Söner Atasoy zegt meer tijd nodig te hebben om de voorgedragen bestuurder Marcel Heuver aan te stellen. Heuver is sinds het begin als adviseur bij de school betrokken en werd voorgedragen door de ouderraad. Omdat hij geen moslim is, moeten volgens het schoolbestuur eerst de statuten worden gewijzigd. Volgens Slob is daar enkel een gang naar de notaris voor nodig, maar dat spreekt Atasoy tegen. De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) verplicht hem om bepaalde procedures te volgen, zegt hij, en dat kost meer tijd.

Daarmee is voor Slob de maat vol. Het bestuur heeft ‘alle kans gehad om aan de aanwijzing te voldoen en dwingt mij nu om deze maatregel te nemen’, schrijft hij donderdag in een Kamerbrief.

Het Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld ANP

‘Desnoods verder met geld uit het buitenland’

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de maatregel heeft voor het voortbestaan van de school. Eerder dreigde Atasoy desnoods met geld uit het buitenland verder te gaan. Volgens hem is het einde nog lang niet in zicht, omdat het bestuur nog twee rechtszaken heeft lopen tegen de aanwijzing en het inspectierapport. Daarover worden binnenkort uitspraken verwacht.

Slob schrijft aan de Kamer dat hij begrijpt dat zijn maatregel ‘ingrijpend’ is voor de ouders, leerlingen en medewerkers. De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman spreekt van een ‘zeer zorgelijke ontwikkeling’ omdat de school straks geen geld meer ontvangt om het onderwijs kwalitatief goed vorm te geven. Ze is in overleg met de Amsterdamse schoolbesturen en het ministerie van onderwijs om een oplossing te zoeken voor deze ‘onwenselijke situatie’.

Maar de school mag dan in stormachtig weer verkeren, leerlingen en docenten lopen volgens Atasoy niet weg door alle onrust. “Ze lopen nu misschien een weekje weg tijdens de herfstvakantie”, grapt hij. “Maar daarna komen ze allemaal terug. Ze staan achter mij. En wij hebben altijd een plan b klaarliggen.”

