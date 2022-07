Het grote blauwe kruis in het document voelt bedreigend. ‘Worden we wel geholpen?’

Deze week doet Johan van Heerde verslag van de opvangcrisis vanuit standplaats Ter Apel. Vandaag deel 2: in de documenten van asielzoekers staat in grote letters: BUSWEIGERAAR

Een asielzoeker in het gras vouwt een document uit elkaar. Haar naam en gegevens staan erop en een code van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar je ogen worden onherroepelijk naar de onderkant van het document getrokken. Er staat een een groot blauw kruis getekend, en in blokletters staat er BUSWEIGERAAR.

Deze markeringen zijn afkomstig van medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (Coa). Dat gebeurt in Ter Apel op het grasveld. Bij asielzoekers die inderdaad de bus weigeren.

Dat fenomeen is iets van de laatste weken. Voor asielzoekers die aankomen in Ter Apel, de verplichte eerste stap in hun asielprocedure, is er meestal geen slaapplek in de Groningse locatie. Asielzoekers wordt per bus een slaapplek elders aangeboden in pak ‘m beet Hilversum (178 kilometer) of Zevenbergen (253 kilometer).

Soms weigeren asielzoekers die bus. Ze hebben meer vertrouwen in een nacht in Ter Apel, omdat ze denken dan sneller te worden geholpen. Of ze vinden het vooruitzicht van slapen onder de grote luifels voor het aanmeldcentrum niet veel slechter dan een urenlange busreis en slapen in een omgebouwde sporthal zonder privacy. En ze weten dat ze terug moeten naar Ter Apel voor het vervolg van hun procedure.

Het grote blauwe kruis heeft nogal een impact

Belangrijk: het Coa gaat niet over de asielprocedure van vluchtelingen, maar over hun opvang. Een woordvoerder laat weten dat het Coa asielzoekers adviseert om de bus te pakken. Want zodra mensen dat doen heeft het Coa iets van overzicht over wie zich waar bevindt.

Mensen die slapen in het gras staan bij het Coa nergens geregistreerd. Het Coa zegt de documenten te markeren om snel te kunnen zien waar mensen al dan niet gebruik van maken.

Die aanpak heeft een keerzijde. De papieren die asielzoekers bij de aanmelding krijgen zijn heilig. Mensen in het gras voor het aanmeldcentrum houden de documenten vast alsof het hun kostbaarste bezit is. Hun naam staat erop en hun gegevens. Maar nog belangrijker: de datum van aanmelden in Nederland staat op het document.

Als iemand van het Coa daar met een markeerstift een groot blauw kruis op zet met een woord in een andere taal dan heeft dat impact, vertelt de vrouwelijke asielzoeker in het gras. Ze maakt zich zorgen over de betekenis ervan. “Niemand luistert naar ons, komt dat door die blauwe letters? Worden we wel geholpen?”, vraagt ze.

Noodgreep

Dat de asielprocedure van deze mensen nog niets is opgeschoten is in deze crisistijd allerminst uniek. Dat de familie haar vluchtverhaal na een week nog niet kon doen is tegenwoordig zelfs normaal. Maar vluchtelingen hebben geen idee wat hen overkomt en zien overal iets achter.

De woordvoerder van het Coa zegt te begrijpen dat het voor asielzoekers ‘onbegrijpelijk’ is wat er met ze gebeurt. “We doen ons best om het uit te leggen, maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Ik kan me voorstellen dat, gezien de moeilijke situatie waarin deze mensen zich al bevinden, zo’n markering op je document intimiderend overkomt.”

Het Coa noemt het kruis een noodgreep die voor de medewerkers is bedoeld. In principe kleven er aan zo'n markering geen consequenties, zegt de woordvoerder. Maar garanties geeft ze niet.

De namen van de asielzoekers met wie is gesproken zijn bekend bij de hoofdredactie.

