Het gros van de nieuwe sterrenrestaurants komt uit het Zuiden. Hoe komt dat?

Voor een sterrendiner moet je het komende jaar beneden de rivieren zijn. Maandag beloonde Michelin 111 restaurants in Nederland met één of meer sterren. Dat is één restaurant meer dan in 2019. Van de acht zaken die dit jaar voor het eerst een Michelinster ontvingen, staan er zeven in Limburg of Brabant. Hoe kan dat?

In 2018 kwamen de meeste restaurants met een nieuw verworven ster nog uit de randstad. Vorig jaar gingen vijf van de twaalf nieuwe sterren naar het Westen. Dit jaar is dat aantal gedaald naar één. Alleen een Amsterdams restaurant kreeg voor het eerst een ster, de andere nieuwkomers kwamen dus uit het zuiden van het land.

“Het is misschien toeval dat precies deze zaken uit dezelfde provincies in het oog zijn gesprongen bij Michelin”, denkt Dennis Kuipers, sterrenkok en voorzitter van de Commissie Meesterproef SVH Meesterkok. “Wel is het in deze tijd gemakkelijker om in regio’s buiten de randstad te ondernemen. Iemand van begin twintig kan zonder investeerder echt geen zaak in Amsterdam beginnen. Ik denk dat er in Brabant nu veel ondernemers zitten. Ik kende de helft van de nieuwe een-sterzaken niet eens, kan je nagaan hoeveel talent er rondloopt.”

De meest gelauwerde zaken komen overigens ook niet uit de randstad. De Librije uit Zwolle in Overijssel en Inter Scaldes uit het Zeeuwse Kruiningen behouden de maximale score van drie sterren. Alle zeventien zaken met twee sterren in 2019 houden die in het komende jaar. In totaal reikte Michelin voor 2020 aan tweeënnegentig zaken één ster uit.

Een gemeenschappelijke deler van de zeven Limburgse en Noord-Brabantse restaurants met een nieuwe ster is de laagdrempelige gastronomie, zo hoorde het publiek tijdens de uitreiking vertelt Ricardo Eshuis, directeur van de Stichting Vakmensen Horeca (SVH). Hij denkt dat Michelin zijn criteria heeft aangepast om met de tijd mee te gaan. “Vorig jaar bijvoorbeeld gaf Jan Gaastra van Koriander in Drachten zijn ster terug. Hij wilde ook laagdrempelig blijven. Ik heb het idee dat Michelin dat soort signalen heeft opgepikt, en met de steruitreikingen van dit jaar zegt: we letten niet op het segment van het restaurant, we letten op het eten.”

Joël Broekaert, culinair recensent voor Vrij Nederland en NRC, is het daar niet helemaal mee eens. “Michelin zegt al jaren dat goed eten het enige criterium is, hoewel ze hun precieze criteria nooit prijsgeven. In de afgelopen jaren zijn er wel meer zogenaamde restaurants uit een lager segment in de prijzen gevallen. Niet alle zaken met een ster zijn superchic en heel duur, dat is niet helemaal nieuw.”

Broekaert vindt een andere verklaring meer voor de hand liggen. Hij vermoedt dat veel Belgen de zuidelijke Nederlandse provincies bezoeken. “Die hebben een andere eetcultuur en gaan meer uit eten. In Zeeland was er al een hoge dichtheid van sterrenrestaurants. Die provincie ligt ook dichter bij Antwerpen dan een Nederlandse grote stad. Misschien hebben onze buren nu ook Noord-Brabant en Limburg ontdekt, of slaat de Belgische eetcultuur ook op die provincies over.”

