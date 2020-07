Het grijze RIVM bereikt jongeren nauwelijks. ‘Nodig influencers uit’

Nu de jeugd ook te maken krijgt met het coronavirus, heeft het RIVM besloten te onderzoeken hoe het jongvolwassenen kan overtuigen om zich te houden aan de maatregelen. Geen geknuffel meer dus, noch verlate afstudeerfeestjes of groepsvakanties aan de Zeeuwse of Spaanse kust. Hoe breng je zo’n impopulaire boodschap aan 18- tot 29-jarigen?

In ieder geval niet door met een belerend vingertje te gaan wapperen, stelt generatie-expert Aart Bontekoning. “Ze willen serieus genomen worden. Leg dus duidelijk uit waaróm hun vrijheid moet worden ingeperkt, hoe het nu zit met het virus en de besmettingsrisico’s voor jongeren.” Want waar de jeugd in de eerste maanden van de pandemie amper gevaar leek te lopen, waarschuwen deskundigen nu dat zij een gevaar voor zichzelf en anderen vormen. “De tegenstrijdige berichtgeving schept verwarring.”

Betrek jongvolwassen bij de besluitvorming, adviseert Bontekoning het RIVM en de Rijksvoorlichtingsdienst. “Hen top-downbeperkingen opleggen werkt niet, dan gaan de hakken in het zand. Nodig ook jongeren uit aan tafel, niet enkel mannen met grijze haardossen. Laat als overheid ook in daden zien dat we dit virus er samen onder moeten krijgen.”

‘Mijn generatie moet overtuigd worden, toon je twijfels’

Jasper Scholten is het met Bontekoning eens. Hij is 33 en schreef de bundel ‘Het Millennial Mysterie’. “Mijn generatie neemt niet zo maar iets aan, we moeten overtuigd worden. Wees dus ook eerlijk als RIVM zijnde. Zég dat er onzekerheden bestaan over het nut van bijvoorbeeld mondkapjes, toon je twijfels.” Hij noemt premier Mark Rutte, die in maart zei dat de overheid ‘met 50 procent van de kennis, 100 procent van de besluiten’ moest nemen. “Zo’n uitspraak draagt bij aan de geloofwaardigheid van de boodschap.”

Jongvolwassenen bereiken is lastig, erkent Scholten. Het gros leest geen krant, ploft niet vaak voor de tv. “Wij zijn op sociale media te vinden, op Instagram, YouTube en TikTok. Het zou dus slim zijn om ons via beelden te tonen wat de invloed van ons gedrag is op anderen. Op onze ouders, opa en oma.”

Eerder schakelde het RIVM al populaire influencers in, die hun grote schare volgers online aanspoorden om binnen te blijven en afstand te houden. “Maar zulke oproepen gaan verloren als diezelfde influencers een week later nieuwe foto’s plaatsen waarop ze knuffelend met vrienden te zien zijn, iets wat dus gebeurde.”

Heeft hij een beter idee? “Nodig influencers uit verschillende hoeken uit bij het RIVM, waar ze worden meegenomen in het denkproces van de deskundigen. De daar opgedane kennis, de voor- en nadelen van bepaalde coronamaatregelen, zullen zij vervolgens delen met hun volgers. Bijkomend voordeel is dat ze het goede voorbeeld zullen blijven geven.”

Lees ook:

Tieners gaan als vanouds naar Renesse. ‘En we knuffelen elkaar gewoon’

Aan de Zeeuwse kust in Renesse is het vakantiegevoel deze zomer onmiskenbaar aanwezig. Maar dat is niet altijd positief. Hordes jongeren lappen de coronaregels aan hun laars op camping Duin en Strand.

Feestende jongeren zijn een risico voor volksgezondheid en ‘een beetje Russisch roulette’

Jongeren feesten weer en gaan op vakantie, en vergeten daarbij de anderhalve meter. Dat stemt deskundigen bezorgd.