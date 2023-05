Het gras in Ter Apel mag dan zijn aangegroeid, een nieuwe crisis dreigt

Beelden van vluchtelingen die buiten sliepen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel gingen vorig jaar de wereld over. Dit nooit meer, zeggen bestuurders. Hoe bereidt Ter Apel zich voor op de drukte die deze zomer brengen zal?

Met haar knie duwt Caroline Nalwogu (35) een reiskoffer tegen het asfalt. Ze ritst de koffer open. Heeft ze alles? Nog één keer gaat ze door de papieren en de plastic mapjes. Dit gaat zo niet, de papieren zitten vast tussen stapeltjes opgevouwen kleding.

Nalwogu, uit Oeganda, staat op en zucht. De andere asielzoekers uit haar bus staan al bij het aanmeldcentrum. Haast heeft Nalwogu niet. Niemand zal haar voorgaan, de volgende bus komt pas over een uur. Ze kan rustig in de rij aansluiten.

Vijf jaar na haar eerste afgewezen asielaanvraag doet Nalwogu vandaag een nieuwe poging. “Het is de grote dag”, zegt ze met de papieren in haar hand. “Mijn advocaat denkt dat het zal lukken.”

Is dit de stilte voor de storm? Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is het rustig. De meeste sporen van de ellende van vorige zomer zijn uitgewist. Het gras waar honderden mensen op sliepen is aangegroeid, de gele bloemetjes hebben van het verleden geen weet. Het ruikt naar lente in plaats van naar toiletten, tabak en modder.

“Het lag hier helemaal vol met vluchtelingen, hè”, zegt Nalwogu. Ze zag het op de televisie in haar woning in Amsterdam, waar ze voor langere tijd verbleef. Het is nu beter, constateert ze met gespannen glimlach. “Hopelijk ben ik hier weg voor de zomer.”

Argwaan onder asielzoekers

Een jaar geleden, in de nacht van 10 op 11 mei, zag een verslaggever van RTV Noord voor het eerst asielzoekers in de nacht wachten met dekentjes. Buiten. Op het hoogtepunt, midden in de zomer, sliepen honderden asielzoekers buiten. Media uit binnen- en buitenland legden het dieptepunten van een asielcrisis in Nederland vast. Politiek Den Haag kwam met een ‘asieldeal’ om meer asielzoekers te weren en beter op te vangen, maar de effecten bleven beperkt.

Voortekenen van de chaos waren al maanden zichtbaar, omdat de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), beiden aanwezig in Ter Apel, het aantal aanmeldingen niet konden bijbenen. Dat aanmeldtraject is nogal complex omdat de asielzoekers een paar keer moeten terugkomen – voor registratie, een medisch onderzoek en een interview. De vreemdelingenpolitie controleert de identiteit van vluchtelingen.

Een gezin uit Iran komt aan in het Groningse Ter Apel. Beeld Kees van de Veen

In het voorjaar van 2022 werd de wachttijd langer. Meer en meer mensen waren aan het eind van de dag nog niet geholpen. Omdat de nachtopvang, de rest van het asielzoekerscentrum in Ter Apel en de andere azc’s in Nederland vol waren, sliepen asielzoekers op noodlocaties.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Coa) vervoerde iedere avond de overgebleven asielzoekers naar andere locaties. Wekenlang was er net genoeg plek om buiten slapen te voorkomen. Tot de plekken op waren en er geen vervoer meer was.

Asielzoekers kregen argwaan. Ze wilden in Ter Apel blijven omdat ze zich daar konden aanmelden. Op de andere plekken kon dat niet.

Tot eind augustus sliepen mensen op het grasveld buiten het azc in Ter Apel. Eind die maand volgde een ontruiming. In de Groningse gemeente Zoutkamp werd een nieuw paviljoen neergezet dat diende als extra wachtruimte voor het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Gevlucht uit aardbevingsgebied

Herhaalt de situatie zich deze zomer? Het is een kwestie van afwachten. De komende dagen hoopt Caroline Nalwogu in Ter Apel te kunnen slapen. “Ik heb deze spullen niet zomaar mee”, zegt ze, en ze ritst haar rolkoffer dicht. Ze schuift de hendel omhoog en trekt de band van haar rugzak strak over haar schouder, als een passagier die na de bagagecontrole naar de douane loopt. Vijf jaar geleden kon Nalwogu niet bewijzen dat Oeganda voor haar onveilig is, nu heeft ze nieuwe papieren. Wat er op staat wil ze niet zeggen. “Dat doe ik binnen wel, daar moet ik scherp zijn. Ook als het lang duurt.”

Een man loopt Nalwogu voorbij. Hij is gevlucht uit het aardbevingsgebied in Turkije en sluit aan bij een gezin uit Iran, dat onhandig met papieren schuifelt voor de poort van het aanmeldcentrum. De twee dochtertjes lopen zonder bukken onder de slagboom door. Ook Nalwogu begeeft zich richting het kantoor. Al bij de eerste stap verdwijnt de glimlach van haar gezicht.

Vluchtelingen uit het azc in Musselkanaal in gesprek met twee mannen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Beeld Kees van de Veen

Een jaar na Ter Apels eerste buitenslapers zijn er opnieuw zorgelijke voortekenen voor de opvangcrisis. Premier Rutte hintte er al op: het kan gebeuren dat mensen in een weiland slapen. Het kabinet verwacht dat deze zomer nog veel meer asielzoekers Ter Apel bereiken dan vorig jaar. Het zou gaan om duizenden mensen. De wekelijkse instroom van nieuwkomers is nu nog betrekkelijk laag, al kon de vreemdelingenpolitie de toestroom de afgelopen weken al een paar keer niet bijbenen. De achterstanden zijn ingelopen, maar niemand weet voor hoelang nog.

De vreemdelingenpolitie verwacht op drukke dagen 170 aanmeldingen te moeten verwerken. Dat gaat ze niet redden. Met de werving van nieuw personeel komt de maximale capaciteit op 120. Op dit moment is er in Ter Apels azc op papier nog ruimte voor 300 asielzoekers. De doorstroom in het asielsysteem is momenteel iets beter dan vorig jaar, omdat meer mensen doorreizen naar andere centra, maar de echte piek moet nog komen, en het is de vraag of er dan genoeg plekken zijn.

Want ten opzichte van vorig jaar is veel nog hetzelfde. Dat kan Ter Apels aangegroeide gras niet verhullen. Van politieke voornemens kwam weinig terecht. Er kwam geen tweede aanmeldcentrum in Bant, geen spreidingswet om gemeenten te verplichten tot opvang, en nareizigers van erkende vluchtelingen blijven welkom in Nederland. Het is onduidelijk of het Coa de komende weken een nieuwe plek in Nederland zal vinden om als ‘wachtruimte’ voor Ter Apel te fungeren, waar asielzoekers verblijven tot ze hun asielaanvraag kunnen indienen bij de IND. Nu gebeurt dat in Breda, en die locatie sluit binnen een paar weken.

Burgemeester Jaap Velema zegt dat zo’n wachtruimte onmisbaar is om Ter Apel te ontlasten. “Vorig jaar kwam er pas rust toen mensen elders wachtten op hun afspraak bij de vreemdelingenpolitie”, zegt Velema. “Ik ga ervan uit dat het Coa ergens in Nederland weer een overloopplek regelt.”

Ongeveer drieduizend asielzoekers in Nederland zitten nu al langer dan vijftien maanden in een asielprocedure. Beeld Kees van de Veen

Of het de komende maanden opnieuw zal stormen bij het aanmeldcentrum in zijn gemeente wil hij niet zeggen. Hij houdt zich vast aan de woorden van staatssecretaris Van der Burg (justitie en veiligheid). Als het asielsysteem vastloopt, mag Ter Apel daar geen last van ondervinden. Er mogen dit jaar nooit meer dan tweeduizend mensen in het azc zijn, sprak de gemeente af met het Rijk. “Ik ben een nuchtere Groninger”, zegt Velema. “Afspraak is afspraak, niet nog zo’n zomer.”

Een tolk als scheidsrechter

De Oegandese Nalwogu is een uur uit het zicht verdwenen, een groep van veertig asielzoekers uit Musselkanaal fietst slingerend het terrein op. Ze houden hun stuur stevig vast, het fietsen gaat goed. De mannen zijn al sinds vorige zomer in Nederland. Al die tijd hebben ze niets vernomen van de IND, vertelt Salamet Gabrah (49) uit Syrië.

Ongeveer drieduizend asielzoekers in Nederland zitten nu al langer dan vijftien maanden in een asielprocedure. Het maakt Gabrah furieus, hij eist een gesprek met iemand uit het kantoortje. Onrustig loopt hij op en neer voor de slagboom. Wachten op asiel in Nederland wil hij best, maar wachten zonder eindtijd kan wat hem betreft niet. “Er lijkt geen systeem te bestaan. Zijn ze ons vergeten?”, zegt hij vanuit zijn capuchon. “Ze hebben toch een computer? Staan onze namen daar niet in dan?” Hij zegt dag na dag niets te kunnen doen behalve wachten. Het enige leuke is de Nederlandse les. “Goedemiddag, hoe gaat het?”, kraakt hij. Maar dat schiet ook niet op met twee uur per week, zegt Gabrah in het Engels.

Twee mannen van de IND staan de groep asielzoekers te woord. Ze kijken ernstig en knikken instemmend als Gabrah zijn betoog afsteekt. Er zijn ‘complexiteiten’ waardoor sommige aanmeldingen langer duren, zegt de ene man. Wat voor complexiteiten, wil Gabrah weten, maar zijn ongeduld dwarsboomt een antwoord. De mannen van de IND en hij komen er niet uit. Na een kwartiertje met woorden te pingpongen, met een tolk als scheidsrechter, gaan de partijen uit elkaar.

“Gewoon terugsturen, mijn jong”, roept een Groninger verderop naar de mannen van de IND. Snel klimt hij zijn vrachtwagen in. Gabrah verstaat het niet.

Vertrouwen op puzzelkunsten

Wachttijden lopen op, asielzoekers die vorige zomer kwamen hebben nog steeds geen antwoorden. Is het opvangsysteem beter voorbereid op de komst van vluchtelingen dan in 2022?

De zaken staan er beter voor dan vorig jaar, zegt een woordvoerder van het Coa. Ze zijn in gesprek met ‘substantieel meer gemeenten’. Dat moet ook wel. Het Coa zoekt naar 28.000 plekken voor 1 juli, want niet alle lopende overeenkomsten voor (nood)opvanglocaties worden verlengd. Regelmatig weet het Coa locaties langer open te houden, of nieuwe plekken te regelen, zoals in Nijmegen (1200 plaatsen). Ook verlaten statushouders de laatste tijd vaker dan in het verleden azc’s omdat ze een woonplek hebben. En nareizigers – gezinsleden van vluchtelingen die reeds in Nederland verblijven – melden zich tegenwoordig in Zevenaar in plaats van in Ter Apel. Dat geeft lucht.

Tegelijkertijd zijn sluitingen van sommige azc’s onvermijdelijk. Het Coa puzzelt en er is weinig ruimte voor pech of fouten. Ook het contract met de opvanglocatie in Musselkanaal loopt per september af.

Burgemeester Velema moet vertrouwen op de puzzelkunsten van het Coa. “En als het niet lukt, moeten niet-geregistreerde asielzoekers buiten Ter Apel wachten. Dat is de enige mogelijkheid die ik heb.”

Caroline Nalwogu uit Oeganda. Beeld Kees van de Veen

Een nieuwe groep arriveert

Met twintig anderen schuifelt Nalwogu het kantoor van de IND uit. Op het asfalt achter de slagboom komen ze tot stilstand. Een Coa-medewerker zal ze naar de nachtopvang brengen. De Turkse man lacht vriendelijk, het Iraanse gezin praat niet. De dochters staan aan de hand van moeder en vader.

De groep komt in beweging. Vandaag kregen ze alleen de eerste registratie van de IND, zegt Nalwogu. Of haar asielaanvraag kans maakt, weet ze nog niet. In de komende dagen is ze aan de beurt bij de vreemdelingenpolitie. “Nu gewoon wachten.”

Nieuwe bussen stoppen ieder uur voor het aanmeldcentrum. Nieuwe gezinnen lopen de route van Nalwogu en tienduizenden anderen naar het kantoor van de IND. Een groep uit Syrië arriveert en controleert op dezelfde wijze hun papieren. Alles klopt. Om de slagboom heen en weg zijn ze.

Dan wordt het stil. Niemand meer voor het IND-kantoor. Het waait, de gele bloemen dansen heen en weer. Zijn ze stormbestendig?

