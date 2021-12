Het Glazen Huis keert terug als broeikas. ‘Dit keer móet het iets met klimaatverandering te maken hebben’

Ze neemt twee garderobes mee, vertelt dj Jorien Renkema. “Heel veel zomerjurkjes, maar ook een lange broek en truien. Ik heb een behoorlijk volle koffer.” Zo is ze voorbereid op de verwachte klimaatschommelingen in het Glazen Huis, waar zaterdagmiddag 3FM Serious Request begint. Een zesdaagse radiomarathonuitzending voor het goede doel, met optredens van onder anderen S10, Jeangu Macrooy, Armin van Buuren en Typhoon.

Dit jaar gaat het geld naar het Wereld Natuur Fonds, dat actie voert voor de ernstig bedreigde regenwouden in Zuid-Amerika. De ontbossing daar draagt bij aan de wereldwijde opwarming van de aarde. Om dat te onderstrepen is van het Glazen Huis een broeikas gemaakt, met temperaturen die oplopen tot 40 graden. Gelukkig is Renkema van nature ‘een koukleum’.

Bezoekers kunnen verkoeling brengen. Op het plein in de Amersfoortse wijk De Nieuwe Stad staan vijf kleinere kassen waarin ze kunnen dansen op kinetische dansvloeren – per huishouden, coronaproof. Met de energie die zo wordt opgewekt kan de temperatuur in het Glazen Huis worden getemperd tot huiskamerklimaat.

Maximaal duizend mensen tegelijk

In het verleden trok 3FM Serious Request pleinen vol mensen, in steden als Enschede, Leeuwarden en Haarlem. Dat kan dit jaar natuurlijk niet: er mogen maximaal duizend mensen tegelijk het terrein op, tussen 5 en 17 uur, op vertoon van hun coronatoegangsbewijs.

De jaren 2012, 2013 en 2014 waren de hoogtijdagen van 3FM Serious Request: wat bezoekersaantallen én donaties betreft. Per editie werd meer dan 12 miljoen euro opgehaald voor acties van het Rode Kruis. Daarna ging dat bedrag gestaag naar beneden. Ook nadat het Glazen Huis in 2018 was vervangen door een nieuw concept: The Lifeline, waarbij radio-dj’s een wandelmarathon door het land deden.

“Dat was een innovatieve manier van radio maken”, zegt woordvoerder Danny Vormer van de NPO. “Het was leuk en we hebben er veel van geleerd. Maar de actie speelde zich lokaal af, het werd minder door heel Nederland beleefd.” De opbrengsten van de wandel-edities bleven onder de twee miljoen.

Zorgen om klimaatverandering

Toch is dat niet de reden waarom het Glazen Huis nu opnieuw is opgebouwd, zegt Vormer. “Dat kwam voort uit onze gedachten over het goede doel. Dat móést iets met het klimaat te maken hebben, de zorgen over klimaatverandering leven breed bij de doelgroep van 3FM. Zo kwamen we op de broeikas en de nieuwe challenge voor de dj’s.” Voorheen was dat: niet eten, waarmee de dj’s acties tegen hongersnood wilden ondersteunen. Nu moeten ze dus de hitte trotseren.

Renkema ziet er niet tegenop, sterker nog: ze verheugt zich op deze uitzonderlijk lange werkweek. “Ik kijk vooral uit naar de bijzondere verhalen die mensen met ons komen delen. Het jongetje dat twee euro uit zijn spaarpot komt brengen, de school die in actie komt. We werken in shifts, maar ik weet niet wanneer ik ga slapen, want ik wil alles meemaken.”

Het Glazen Huis staat van 18 t/m 24 december in Amersfoort, zie npo3fm.nl/seriousrequest

