Het gezin van André Fonteijn vluchtte uit Oekraïne met een knoop in de maag

Sinds 2016 woont het gezin van de 38-jarige Fonteijn in Pidhirtsi, een dorpje op ongeveer twintig kilometer afstand van Kiev. De oorlog hadden ze totaal niet zien aankomen. “Toen het begon te rommelen, troffen we wat voorbereidingen: we kochten extra jerrycans met benzine, levensmiddelen en babyvoeding. Maar stiekem dacht ik dat we dat niet zouden hoeven te gebruiken, ik deed er zelfs wat lacherig over”, geeft Fonteijn toe.

Twee weken geleden besloot het gezin dat het verstandig was als Valentyna’s familie, het gezin van haar broer plus haar oma, bij hen in zou trekken, omdat zij in Kiev wonen. Dat was nog gezellig, zegt Fonteijn. “Maar toen de invasie begon, werden we letterlijk uit ons bed gedreund.” Hij verhaalt over raketinslagen, op een nabijgelegen luchtmachtbasis. “We keken elkaar aan en zeiden: het is begonnen.”

Diezelfde donderdag pakte de hele familie de koffers. Ze reden westwaarts in de hoop bij Roemenië de grens over te kunnen steken. “Daar stond het overal vast. Dus besloten we een kans te wagen aan de Moldavische grens. Weer filerijden.”

Een dag lang waren ze onderweg toen Fonteijn van politieagenten te horen kreeg dat de Oekraïense president een nieuwe regel had afgekondigd: alle Oekraïense mannen tussen de achttien en zestig jaar mochten het land niet verlaten. “Mijn zwager moest achterblijven. Hartverscheurend”, zegt Fonteijn.

Overnachten in de auto

Eigenlijk kon niemand dat over zijn hart verkrijgen. De gehele familie keerde om. Vrienden hielpen hen aan een appartement in Lviv, in het westen van Oekraïne. Om daar te komen moesten ze weer de weg op, opnieuw een lange reis, voorafgegaan door een koude overnachting in de auto, met twee baby’s op de achterbank.

In Lviv liep de spanning in het gezelschap op. Het appartement was kaal, er waren geen meubels. Ze sliepen op geïmproviseerde bedden, of in de schuilkelder, want ondertussen ging ook in deze West-Oekraïense stad regelmatig het luchtalarm af. “Daar ontstonden heftige en emotionele discussies. Het gezin van mijn zwager, met een vierjarig zoontje, wilde bij elkaar blijven en zou Oekraïne dus niet verlaten, maar ze bleven ons smeken om wel te gaan”, herinnert Fonteijn zich. “We wilden ze niet in de steek laten, maar dat hebben we wel moeten doen. Het was een vreselijk dilemma.”

Uiteindelijk besloot de familie Fonteijn te vertrekken, met een onontwarbare knoop in haar maag. “We verlieten een zinkend schip, maar de meeste mensen waren nog aan boord.”

Het is een afschuwelijke gedachte, vooral na het nucleaire wapengekletter van Poetin. Een achtergebleven familielid verdedigt hun dorp Pyriatyn, samen met een brigade van bewoners - zonder wapens.

Groot hulpaanbod

Inmiddels is het gezin van Fonteijn neergestreken bij zijn ouders, in Culemborg. Ze zoeken naar een nieuwe plek. Tot Fonteijns grote verbazing hebben ze keuze genoeg. “De hulp die mensen aanbieden is echt overweldigend. Mensen wilden ons al ophalen bij de grens, geld sturen, ons spullen geven. We krijgen echt van honderden kanten hulp aangeboden.”

Wat denkt hij van de toekomst? “Ik hoop zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar Oekraïne. We willen onze bijdrage leveren aan de wederopbouw. Iedere euro die ik hier verdien, wil ik daar uitgeven, aan een nieuw Oekraïne.”

Lees ook:

Halsoverkop de auto in en alleen maar snickers te eten: de vlucht naar West-Oekraïne

Het begon min of meer als een grap. Als de oorlog uitbrak, zou correspondent Michiel Driebergen chauffeur worden van een vluchtelingenkonvooi. Nog geen dag later trad het plan in werking. Het reisgezelschap doorkruiste in enkele dagen Oekraïne.