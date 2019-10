Het gesprek tussen de NS en verzetsmensen blijft zonder resultaat

In kringen van nabestaanden van het verzet bestaat daarover onvrede. Deze nabestaanden vinden dat ze mee moeten kunnen doen met de individuele financiële tegemoetkoming die de NS aan joden en Sinti en Roma uitkeren vanwege spoorvervoer tijdens de Duitse bezetting.

Leden van het verzet zijn net zo goed naar kampen vervoerd door het spoorbedrijf, verklaarde al afgelopen zomer Dik de Boef, voorzitter van het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS). Zijn achterban is ontevreden omdat het voelt alsof de NS ‘een soort hiërarchie van leed’ hebben bepaald, legde hij gistermiddag nog eens uit aan onder andere NS-topman Roger van Boxtel.

Maar de NS houden vast aan de huidige afbakening in de regeling die in juni tot stand kwam na advies van een commissie onder leiding van oud-politicus Job Cohen. Alleen Joden, Roma en Sinti die op bevel van de Duitse bezetter door NS per spoor zijn vervoerd met het doel hen als bevolkingsgroep uit te roeien, komen in aanmerking voor compensatie. Als zij zijn overleden, geldt dit ook voor directe nabestaanden.

Wél erkennen de NS dat door het spoorvervoer tijdens de oorlog ook anderen leed is aangedaan. “Wij willen daarom graag in gesprek blijven over hoe erkenning van dat leed eruit zou kunnen zien”, meldde de NS-woordvoerder na afloop van het gesprek. Maar niet door de huidige regeling voor Joden en Sinti te verruimen. De COVVS zal met voorstellen komen hoe individuele erkenning van het leed voor verzetsmensen eruit zou moeten zien.

