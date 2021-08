Het geluk van F1 in Zandvoort: heel veel stoeltjes

Neem een gigantische oranje massa, 70.000 fans schoon aan de haak, die Max Verstappen vooruit brult. Bier vloeit, speeksel spettert, de wave wordt ingezet. En stel, even dagdromen: op zaterdag behaalt Max pole-position en op zondag wint hij de race. Dronken van geluk zoeken die 70.000 mensen na die wedstrijden een weg terug naar huis, hotel of kroeg, veelal met het openbaar vervoer. De afterparty begint.

Van het kabinet krijgt de Grand Prix van Zandvoort op begin september groen licht. Het Formule 1-weekend voldoet aan de coronamaatregelen en dus mag het doorgaan. Raceliefhebbers kunnen hun geluk niet op. Maar in andere delen van de samenleving, niet in de laatste plaats in de festivalsector, fronsen mensen de wenkbrauwen. Hoe kan het dat festivals niet mogen doorgaan maar zo’n massa-evenement straks wel?

‘De definitieve middelvinger’

Volgens festivalorganisator ID&T is de keuze van het kabinet ‘aan onze bezoekers niet meer uit te leggen.’ Festivalplatform Festileaks stelt dat het doorgaan van de race in Zandvoort ‘de definitieve middelvinger naar de festivalsector’ is.

Op het eerste gezicht valt er wel iets te zeggen voor die frustratie. Het maximum van 750 bezoekers voor een festival zonder beperkingen (zoals een zitplaats), steekt schril af bij de naar schatting 70.000 toeschouwers die F1-organisator Dutch Grand Prix straks kan verwelkomen op basis van maximaal twee derde bezetting. Ook in voetbalstadions zaten de afgelopen weken tienduizenden fans, zoals donderdag nog in de Kuip in Rotterdam.

De argumentatie van het huidige beleid van het kabinet draait om één ding: contacten. Bij geplaceerde evenementen, zoals demissionair premier Mark Rutte ze noemt, hebben mensen relatief weinig nauwe contacten. Hoe vol een stadion ook zit, de meeste mensen zitten meer dan anderhalve meter bij de rest vandaan.

Om die reden mogen festivals die geen stoeltjes willen neerzetten slechts 750 kaartjes mensen toelaten. Bezoekers lopen namelijk op zo’n festival door elkaar, en dus zijn er in potentie veel nauwe contacten.

En bij veel contacten gaat het mis, bleek ruim vier weken geleden. Nadat het kabinet de lockdown ophief, gingen jongeren logischerwijs massaal feesten, met veel besmettingen als gevolg.

Geen coronaclusters

Daar staat tegenover dat er rond bijvoorbeeld voetbalwedstrijden tot nu toe geen grote coronaclusters zijn gemeld door de GGD’s. Enkele besmettingen of kleine clusters na de wedstrijden zijn volgens de GGD’s niet uit te sluiten, maar van grote uitbraken is geen sprake.

Het lijkt er dus op dat evenementen (in de buitenlucht) waarbij mensen moeten zitten, relatief veilig zijn. In die zin heeft de Grand Prix in Zandvoort vooral geluk: rond het circuit staan misschien wel meer stoeltjes dan ooit in Nederland ergens zijn neergezet.

Er geldt wel een randvoorwaarde bij zo’n groot sportevenement met maximaal twee derde bezetting: een coronatoegangsbewijs. Die krijgen mensen met een volledige vaccinatie, een negatieve test of een bewijs van herstel na corona.

Lekken zijn gedicht

De festivalbranche vindt dat zij met die randvoorwaarde veilig evenementen kunnen organiseren met veel meer dan 750 bezoekers. Ze wijzen op de kwetsbaarheid van het beleid begin juli, toen mensen mochten dansen met Janssen (oftewel: direct feesten na vaccinatie) en een negatieve test liefst 40 uur geldig was. Die ‘lekken’ zijn gedicht: een volledige vaccinatie telt nu pas na veertien dagen als coronatoegangsbewijs en een negatieve test is 24 uur geldig.

Ook wijst de sector op de Fieldlab-evenementen begin dit jaar, toen er ook strenge regels golden. Maar achteraf bezien waren die Fieldlabs vooral voor de bühne, en om de festivalbranche tevreden te houden. De Fieldlabfeestjes met gemotiveerde deelnemers zijn met geen mogelijkheid te vergelijken met het volksfeest dat losbrak onder jongeren. Het aantal contacten was ontelbaar.

De geluksfactor van de Formule 1 is dat het aantal contacten waarschijnlijk wordt beperkt door de verplichte zitplekken. Dan blijven nog wel de gigantische vervoersstromen over, van en naar het terrein. Ook in de bus en de trein ging het mis, tijdens het feesten begin juli. Of dat tijdens de Grand Prix wel goed gaat, is de vraag. Maar dat de race doorgaat, dat lijkt een feit.

