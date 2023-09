‘Het geheim van Haastrecht’ wordt vandaag onthuld: wat zit er in het historische pakketje?

Bij haar overlijden op 1 juni 1923 liet de adellijke burgemeestersdochter Paulina Bisdom van Vliet een verzegeld pakketje na met de boodschap ‘Niet openen voor er honderd jaar voorbij is’. Sindsdien houdt het pakketje de gemoederen in Haastrecht flink bezig. Verschillende generaties zijn met het mysterie opgegroeid, want het nieuws over het pakketje werd vaak van familie op familie doorgegeven. Niet voor niets strijken er vanmiddag honderden Haastrechters neer in de Overtuin (de voormalige tuin van Paulina) voor de onthulling.

Maar wie is Paulina eigenlijk? Journalist Lieuwe van Slooten maakte een podcast over het stadsgeheim. Hij dook in haar nalatenschap en sprak vele bewoners. “Paulina heeft heel veel nagelaten aan het dorp Haastrecht”, legt van Slooten uit. “Ze heeft haar woonhuis nagelaten met het verzoek dat het een museum zou worden. Dat is nu museum bisdom van Vliet. Ook de Overtuin [nu een openbaar park] heeft ze nagelaten.”

Toch is cultuurgebouw Concordia misschien wel het belangrijkste gebouw dat Paulina heeft nagelaten. “Dat is iets na 1900 door haar gesticht, omdat ze wilde dat de Haastrechtenaren verheven zouden worden. Er was destijds vrijwel geen verenigingsleven in Haastrecht en ze wilde dat mensen naar het theater zouden gaan in plaats van naar het bordeel, dat verafschuwde ze.”

Een zelfstandige vrouw

In Haastrecht was en is Paulina ook geliefd vanwege haar karakter. Ze deelde voedselbonnen uit aan de armen en werd gezien als een zelfstandige vrouw. Nadat haar man Johan Jacob le Fèvre de Montigny – destijds burgemeester – in 1881 overleed, hield ze desondanks de touwtjes in het dorp stevig in handen. Dit was destijds redelijk ongewoon, aangezien haar officiële functie als burgemeestersvrouw door het overlijden kwam te vervallen.

Vrijdag komt er voor veel Haastrechtenaren eindelijk antwoord op die ene vraag: wat zit er in het pakketje? Op 6 juni werd het pakketje al geopend door de stichting Paulina Bisdom van Vliet, die ook verantwoordelijk is voor het museumbeheer. Dit gebeurde in besloten gezelschap. In een video werd alvast een tipje van de sluier opgelicht over de inhoud.

“De stichting heeft laten weten dat het pakket van grote historische waarde is en dat het een grote toevoeging is voor de collectie van het museum”, aldus journalist Van Slooten. “Ook hebben ze gezegd wat het niét is: een geldprijs à la de Postcodeloterij. En onder Haastrechtenaren leefde het idee dat het zou gaan om een boodschap waarin werd aangekondigd dat het museum zou worden opgeheven. Dat is het ook niet, aldus de stichting.”

Ontbrekende brieven

Geen geld en geen geheime boodschap dus: maar wat zit er dan wel in het pakketje? Daar wordt in het dorp veel over gespeculeerd. “Het zou een briefwisseling kunnen zijn”, zegt van Slooten. “Er schijnen namelijk brieven te ontbreken in het archief. Dat bevat veel brieven aan haar man Johan Jacob, die veel op zee was. Ook zijn er veel brieven aan Trijntje Verboom te vinden; de dochter van de tuinman met wie ze intensief contact onderhield. Maar de brieven van Trijntje naar Paulina, ontbreken.”

De historische waarde zit vooral in het verwerven van nieuwe kennis over Paulina, denkt van Slooten. “De inhoud van het pakje zou nog meer zeggen over de persoon Paulina. Er gaan zoveel verhalen over haar rond, maar met een dergelijke briefwisseling krijg je meer inzicht in haar persoonlijkheid. Voor veel bewoners had ze twee gezichten: ze was iemand die veel aan liefdadigheid deed, maar had soms ook een wat ijzig karakter.”

In Haastrecht zijn ze vooral heel trots op deze geschiedenis, legt van Slooten uit. “Het is óns verhaal, is de gedachte. Het werd bovenal erg bewonderd dat een vrouw uit die tijd zo zelfstandig was, ook na het overlijden van haar man. En ze deed met haar vermogen veel goede dingen voor het dorp.”

