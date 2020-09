Het gat tussen het aantal meldingen van verkrachting en de aangiftes groeit

Zedenrechercheur: Ga er maar aan staan: kritisch zijn én empatisch naar het slachtoffer

“In mijn carrière heb ik al verschillende keren gezegd: ik ga nu iets anders doen dan zeden, maar het lukt me niet ervan los te komen, omdat het zo’n boeiend en betekenisvol vak is.” Lidewijde van Lier werkt sinds 1996 bij de politie. Al bijna twintig jaar is ze betrokken bij zedenzaken, nu als adviseur bij het Landelijk Programma Zeden. Ze zit op het politiebureau in Eindhoven, naast haar collega Marja de Louw, een zedenrechercheur met al bijna veertig dienstjaren op zak.

De drempel om verkrachting te melden is de laatste jaren lager, constateren De Louw en Van Lier tevreden. Dat geldt voor vrouwen en mannen. Steeds meer meldingen gaan over verkrachtingen die net hebben plaatsgevonden. Ook de werkwijze van de zedenpolitie is veranderd: “Vroeger gingen rechercheurs er vaak vanuit: het verhaal van het slachtoffer is gewoon waar”, zegt De Louw. Ze herinnert zich haar eerste verkrachtingszaak nog goed, in 1982. “Och, ik ging helemaal met het slachtoffer mee, want zo hoorde het. En de verdachte was al dader voordat-ie gehoord was. Zo is het nu niet meer.”

Kritische vragen stellen

De politie moet neutraal blijven en ‘alternatieve hypotheses’ onderzoeken. “Scenariodenken”, noemt Van Lier dat. “Als iemand met een melding komt, denken wij meteen: dit kán gebeurd zijn, maar dát zou ook kunnen. Het is de bedoeling dat wij niet tunnelen op één scenario, maar breed onderzoek doen.” De Louw: “We moeten kritische vragen stellen aan een slachtoffer om wat meer te achterhalen: is er iets gebeurd waardoor een slachtoffer iemand een hak wil zetten? Had iemand te veel alcohol gedronken?”

De beschuldiging dat ze slachtoffers ontmoedigen is dan niet ver weg, weten de twee zedenrechercheurs. “Ik denk dat het weleens gebeurde,” zegt Van Lier, “dat we erin doorsloegen”. Het is een moeilijke balans, benadrukt ze. “Ga er maar aan staan: kritisch zijn én empathisch. Aan waarheidsvinding doen én aandacht hebben voor het slachtoffer.” De opvang van slachtoffers is erg geprofessionaliseerd in de afgelopen jaren, zegt Van Lier. Voor medische, psychologische of juridische hulp verwijzen zedenrechercheurs nu door naar het Centrum Seksueel Geweld of Slachtofferhulp. Zo kunnen zij zich concentreren op de opsporing.

“Digitaal is een heel grote bron van bewijs”, zegt De Louw. Ze vertelt over een verkrachtingszaak waarbij een verdachte de telefoon van het slachtoffer had gestolen. De politie had hem daarvoor al gepakt. “Door die telefoon uit te lezen, konden we via haar Google-account precies zijn route nagaan. Zo wisten we dat hij na de verkrachting linea recta naar huis was gegaan. Zonder die gegevens hadden we niet kunnen bewijzen dat hij de dader was.”

Bevriezen of verstijven

Verkrachting is qua bewijslast een van de lastigste wetsartikelen. Vaak gaat het om een-op-eensituaties en heeft de politie in eerste instantie alleen de verklaringen van het slachtoffer en de verdachte. Dat is niet genoeg voor veroordeling. Van Lier: “Er moet bewijs zijn dat er seks heeft plaatsgevonden én er moet bewijs zijn dat het onder dwang gebeurde. Vooral dat laatste is ontzettend lastig.”

Wat vaak voorkomt is dat slachtoffers zich niet verzetten, doordat zij bevriezen of verstijven. Daarom wil de minister de Zedenwet herzien door een nieuw artikel toe te voegen voor gevallen waar dwang niet te bewijzen is. In het concept-wetsartikel is iets ‘seks tegen de wil’: als de verdachte weet of had moet weten dat het slachtoffer niet wilde. Dat zal leiden tot een toename in aangiften. “Meldingen die nu binnenkomen maar in juridische zin geen verkrachting zijn, kunnen misschien wel onder ‘seks tegen de wil’ vallen”, zegt Van Lier.

Het betekent niet dat zaken makkelijker worden, want de bewijslast blijft even moeilijk. Maar meer aangiften betekent wel meer werk. Bovendien: alle digitale mogelijkheden maken zedenzaken al complexer en tijdrovender. De Louw: “Zeker als je niet bent opgegroeid in het digitale tijdperk, zoals ik.”

Werkdruk

Van Lier verbaast zich erover hoe ‘ontiegelijk hoog’ de werkdruk bij de zedenrecherche is geworden. “Ik zie dat mensen het zo druk hebben dat hun werk eronder lijdt.” De Louw beaamt dat: “Als het zo druk is, kan ik niet alles 100 procent goed doen. Niet omdat ik iets niet weet of niet kan, maar omdat er gewoon te veel te doen is. Dan moet ik met 70 procent tevreden zijn. Dat is geen fijn gevoel.”

Een nieuwe Zedenwet is mooi, maar zonder extra mensen gaat het niet, zeggen beiden. De Louw: “Dan zullen de wachttijden nog langer worden.” Maar waar moeten die extra mensen vandaan komen? “De districtsrecherche heeft het ook moeilijk. Die putten weer uit de basisteams”, zegt Van Lier. “Mijn man is leidinggevende van een basisteam, dus we zitten aan de keukentafel nog weleens over ons werk te praten. Hij zou niet blij zijn als ik een van zijn agenten wegpak om rechercheur te worden bij ons. Het piept en het kraakt overal.”