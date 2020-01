Het gaat mis in het metrostation, studenten sturen de hulp aan

Als student integrale veiligheidskunde aan de Hogeschool Rotterdam is Arie de Jong (20) belast met onze toekomstige veiligheid. Geen makkelijke verantwoordelijkheid, beseft hij zelf ook. “De wereld wordt complexer, er komen steeds meer dreigingen bij. Digitale veiligheid speelt tegenwoordig ook een rol.”

Vandaag is er niets digitaals aan het script dat hij met zijn medestudenten schreef. Voor een grootschalige oefening op het nationaal trainingscentrum CBRN (chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair) in Vught verwondt een rellende supporter omstanders met witte fosfor. De Jong: “Helaas is zo’n scenario realistisch. Als veiligheidskundige wil je risico’s uitbannen, maar dit kun je niet voorkomen. Kijk maar naar de aanslagen in Londen en Brussel.”

Deze calamiteit overstijgt de deskundigheid van de brandweer

Vandaag leert hij zijn vak min of meer in de praktijk. In een met rook gevuld metrostation liggen links en rechts mensen met ernstige brandwonden. Op het perron een man met een fakkel, de dader. Door de werking van het witte fosfor is dit een calamiteit die de deskundigheid van de brandweer overstijgt. Dit is een zogenoemd CBRN-incident, waar speciaal opgeleide defensie-eenheden aan te pas moeten komen. Die zijn gestationeerd in Vught. “In het echt worden wij maar af en toe ingeroepen”, zegt woordvoerder Yair da Costa. “Vorig jaar dertien keer. De laatste keer was in november, toen bij de Belastingdienst in Heerlen een poederbrief werd bezorgd.”

De training is multidisciplinair, wat wil zeggen dat alle hulpverleners meedoen. Hun belangen zijn niet altijd hetzelfde. Dat schuurt soms, zo blijkt ook vandaag. De politie wil de dader opsporen, ambulancebroeders willen zo snel mogelijk hulp verlenen en brandweer en CBRN-medewerkers staan erop dat de situatie eerst veilig is. En welke slachtoffers worden als eerste ontsmet: degenen die er het ergst aan toe zijn of zij die de meeste kans maken om er gezond uit te komen?

‘Er liggen nu nog steeds gewonden in het metrostation’

“Voor de studenten is het goed om te ervaren wat je doet als het er werkelijk op aankomt”, zegt docente Caroline van Asten. “En hoe belangrijk de onderlinge communicatie is.” Daarbij blijkt het vooral frustrerend dat de organisatie veel tijd kost. “Er liggen nu nog steeds gewonden in het metrostation”, constateert De Jong anderhalf uur nadat de fakkel is aangestoken. “Niet iedereen kan snel worden geholpen, dat heb ik me niet altijd zo gerealiseerd.”

