Het gaat ‘hier en nu’ goed met Nederland, maar samenleving en natuur komen in de knel, ziet CBS

“Zijn wij hier samen goede voorouders?”, vroeg Kim Putters aan het publiek dat woensdagochtend in Den Haag voor hem zit. De zaal luisterde naar de bijdrage die de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (Ser) leverde bij de presentatie van de Monitor Brede Welvaart, het jaarlijkse rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens Putters is er ‘te lang naar geitenpaadjes en uitstel gezocht’ bij de vele uitdagingen die Nederland kent. Een greep uit zijn uitgebreide opsomming van die uitdagingen: klimaatverandering, een toename van de sociale ongelijkheid, de kloof tussen politiek en samenleving.

Urgente kwesties in de schijnwerpers

Naar deze en andere zaken die iets over de stand van het land zeggen, kijkt het CBS in zijn jaarlijkse rapport Monitor Brede Welvaart. Daarbij is niet alleen het ‘hier en nu’ van belang; de keuzes van Nederland hebben ook ergens anders en in de toekomst consequenties. En bij de analyse is het bruto binnenlands product een graadmeter, maar gezondheid, het klimaat en de arbeidsmarkt zijn dat net zo goed.

In zijn oordeel over Nederland is het CBS wat minder uitgesproken dan Putters. Dat past ook bij de politiek neutrale rol die het onafhankelijke kennisinstituut wil spelen. Niettemin zet het een aantal urgente kwesties in de schijnwerpers.

Allereerst op het gebied van milieu en klimaat. Zo gaat de kwaliteit van de Nederlandse natuur en ecosystemen verder achteruit, wat terug te zien is in bijvoorbeeld de Rode Lijst, een overzicht van bedreigde of al verdwenen diersoorten. Ook geeft de toenemende vervuiling van het oppervlaktewater reden tot zorg.

Jongeren en migranten delven onderspit

Op maatschappelijk vlak delven met name jongeren en migranten het onderspit. Zij delen op meerdere vlakken niet in dezelfde mate mee in de welvaart als oudere generaties. Zij hebben minder geld, een minder fijne leefomgeving, en zijn ongezonder. Door de bank genomen zorgt werk voor meer ‘psychische vermoeidheid’, en groeien de zorgen van mensen over hun financiën.

Toekomstige generaties worden ook genoemd als benadeelden. Voor instandhouding van de huidige welvaart is verbruik van grondstoffen nodig, en een toename aan broeikasgassen. Daarmee komt de grens van wat de planeet aankan onder druk te staan.

Hoge kwaliteit van leven

Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen, ziet het CBS. De kwaliteit van leven in Nederland is, hoewel niet gelijk verdeeld over de samenleving, over het algemeen hoog. Er is een vrij lage werkloosheid en Nederlanders hebben, zeker vergeleken met andere Europeanen, genoeg geld te besteden. De stijgende woonkosten zijn daarbij wel een kanttekening.

Daarnaast zijn er voor productie minder hulpbronnen nodig, en wordt er meer met hernieuwbare energie gewerkt. Het totale vermogen om hernieuwbare elektriciteit op te wekken nam fors toe.

Crises trekken zware wissel op vooruitgang

Bij zijn analyse meet het CBS de welvaart onder meer aan de hand van de Sustainable Development Goals: zeventien duurzame doelen voor het jaar 2030, opgesteld in 2015 door de Verenigde Naties. Tot die doelen behoren het uitbannen van honger, de vermindering van ongelijkheid, en het stimuleren van verantwoorde consumptie en productie.

In Nederland probeert SDG Nederland, een samenwerkingsverband van ruim 1300 partijen, die doelen te halen. De organisatie vulde de analyse van het CBS aan met een eigen rapport. Daarin stelt ze dat meerdere crises ‘een zware wissel hebben getrokken op het bereiken van de doelen’. De coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis droegen er aan bij dat het aantal mensen onder de armoedegrens weer steeg; in 2024 zal dit 5,8% van de bevolking zijn, is de verwachting.

‘Tegelijkertijd is het bewustzijn dat het anders moet groter dan ooit’ schrijft SDG Nederland. Tekenend voor die trend is dat zelfs het Europees Parlement zich bezighoudt met postgroei. De meerdaagse conferentie die zij over dit onderwerp organiseerde, getiteld Beyond Growth, liep woensdag af.

Ook Putters denkt dat we aan het einde van het huidige, industriële model zijn gekomen, dat ten koste gaat van mens en milieu. Het “type samenleving verandert op een duurzame en inclusieve manier”. En net zoals bij de overgang van de boerensamenleving naar een industriële, gaat dat niet zonder conflict.

