Het gaat de goede kant op, zegt de RIVM-baas: de besmettingsgraad daalt

Hou vol, zei RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer. Het gaat de goede kant op, de eerste groene grassprietjes van vorige week hebben gezelschap gekregen van nieuwe sprietjes, maar we zijn er nog lang niet, zo was zijn boodschap.

Het belangrijkste cijfer dat Van Dissel toonde was de besmettelijkheidsgraad; de R. Die lag vorige week rond de 1. Dat wil zeggen: elke patiënt besmet één ander persoon. Nu ligt de besmettelijkheidsgraad onder de 0,5, zei hij. Daarmee dooft de epidemie in Nederland langzaam uit. Met de nadruk op langzaam. Want bij een besmettelijkheidsgraad van bijvoorbeeld 0,5 komen er op de 1000 patiënten nog altijd 500 bij. En die 500 kunnen weer makkelijk 1000 Nederlanders besmetten als iedereen denkt dat het best lekker gaat met de bestrijding van het virus en massaal dezelfde recreatieplekken uitzoekt. Vandaar de herhaalde waarschuwing van Van Dissel: hou afstand, volg de maatregelen op.

Dat het de goede kant opgaat, is niet terug te zien in de sterftecijfers die het RIVM elke middag bekendmaakt of in het aantal patiënten die op de intensive cares aan de beademing liggen. Daarom ook dat er nog altijd vanuit de samenleving en politici de roep is om maatregelen aan te scherpen. Waarom geen echte, harde lockdown zoals in bijvoorbeeld Spanje, waar je alleen met een toestemmingsbriefje de straat op mag, zo vragen sommigen zich af.

Laatste RIVM-cijfers: 134 nieuwe coronadoden Het aantal patiënten dat is overleden aan het coronavirus is gestegen naar 1173. Dat zijn er 134 meer dan dinsdag. Dat meldt het RIVM in de dagelijkse update. Het instituut voegt er aan toe dat niet al die mensen tussen dinsdag- en woensdagmiddag overleden. Dinsdag meldde het RIVM nog 175 dodelijke slachtoffers. Inmiddels zijn bij het RIVM 13.604 patiënten bekend die besmet zijn met het virus. Tussen de laatste update dinsdag en nu zijn daar 1.019 mensen bijgekomen. Meer dan 447 mensen zijn nieuw opgenomen in een ziekenhuis. Het aantal mensen op ic’s is iets afgenomen volgens de laatste cijfers. Lees hier onze analyse terug over wat de dagelijkse RIVM-cijfers wél zeggen, en wat vooral niet.

Een lockdown heeft geen enkele zin

Zo’n lockdown heeft geen enkele zin, herhaalde Van Dissel nog maar eens. De besmettelijkheidsgraad kan misschien nog iets zakken, maar het verschil tussen 0,2 en 0,1 is niet zo groot, zei hij. Daarbij ziet Van Dissel dat Nederlanders nauwelijks nog de straat op gaan. De trams in Den Haag zijn leeg, zo was hem opgevallen tijdens zijn rit naar de Tweede Kamer. Datzelfde geldt voor de treinen. Een harde lockdown zal daarom weinig veranderen. Zeker niet om de ic’s op korte termijn te ontlasten, aangezien er enige weken zitten tussen het moment van besmetting en opname.

De piek voor de ic’s ligt waarschijnlijk ergens tussen eind april en begin mei. Ic-arts en hoofd van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers ziet een positieve ontwikkeling. Tot voor kort kwamen er dagelijks 100 nieuwe ic-patiënten bij. De patiënten die van de ic vertrokken heeft hij van dat getal afgetrokken. Nu ligt de dagelijkse aanwas rond de 60. Dat heeft ook te maken met een oplopend aantal patiënten dat van de beademing komt. De komende weken zullen meer Covid-patiënten de ic’s verlaten, wat ruimte maakt voor de nieuwe zieken.

Toch was van opluchting in de stem van Gommers nog niets te merken. We zitten in de gele fase, zei hij. Dat is de fase waarin het aantal ic-bedden wordt verdubbeld en de kwaliteit van de zorg iets achteruitgaat. Bijvoorbeeld omdat de zorg niet alleen plaatsheeft in de ic-ruimtes, maar ook daarbuiten. De ic-verpleegkundigen die normaal twee patiënten in de gaten houden, hebben nu de verantwoordelijkheid voor drie of vier personen. Dat brengt stress met zich mee, zegt Gommers. En fouten zijn onvermijdelijk. Ook fouten met dodelijke afloop. De ic-verpleegkundigen krijgen hulp van haastig bijgeschoold personeel, zoals anesthesiologen en operatiekamerassistenten. Al met al is op die manier de zorg van voldoende kwaliteit, stelt Gommers.

De dagelijkse cijfers zijn een soort tussenstand in de strijd tegen corona. Ze moeten een houvast bieden, om te weten waar we staan. Tegelijkertijd zeggen deze statistieken weinig over wat er echt gaande is in Nederland. Wat weten we nu eigenlijk wel over besmettingen, aantal doden, de patiënten in ziekenhuizen en op de ic’s?