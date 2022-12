Het Fries dreigt een spreektaal te worden

Wat is het Friese woord voor ‘truitje’? Vraag het aan tien studenten Fries en bijna allemaal zeggen ze: ‘truitsje’. Gerbrich de Jong, docent Fries aan lerarenopleiding Fries van NHL Stenden in Leeuwarden zucht: “Friezen zijn analfabeet in hun eigen taal. Fries wordt meer en meer een spreektaal. Het juiste woord is ‘truike’.

Ze moet haar Friestalige studenten veel afleren, vertelt ze. De Jong merkt onder haar studenten Fries dat de vernederlandsing oprukt. “Ze weten weinig van hun eigen taal. En dat is jammer. Geschreven taal wordt gezien als het geheugen van een taal, omdat de woordenschat daarin ligt opgeslagen. Daar moet je zuinig op zijn. Natuurlijk verandert taal altijd, maar je moet wel iets Fries eigens overhouden.”

Het wonder van Friesland

Goed onderwijs vergt goede docenten. De discussie daarover laaide de afgelopen weken op, nadat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in oktober geen nieuwe hoogleraar frisistiek had benoemd, maar een universitair docent. Er waren geen geschikte kandidaten, zei de RUG. Twee weken geleden schreven meer dan zeventig Friese wetenschappers, schrijvers en bestuurders een open brief aan het universiteitsbestuur, waarin ze opriepen de leerstoel Fries in stand te houden. Fries als universitaire studie verdween aan de RUG als zelfstandige opleiding in 2012. Momenteel is het een specialisatie binnen de bacheloropleiding minorities & multilingualism (m&m). De RUG maakte onlangs wel bekend dat er naar een tussenoplossing wordt gezocht. Mogelijk wordt er een tijdelijke hoogleraar benoemd.

Hoewel het Fries meer en meer een spreektaal wordt, leeft het wel degelijk. Uit de Friese Taalatlas 2020 van de provincie blijkt dat een onveranderd groot percentage van de inwoners van Friesland (ruim 93 procent) de taal verstaat. Van hen spreekt 64 procent het goed. De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) noemt dit “it wûnder fan Fryslân”. “Bij veel andere kleine talen loopt het aantal sprekers terug. De betrokkenheid bij de Friese taal en cultuur zijn in de provincie groot.”

De tweede rijkstaal

Spreektaal staat echter ver af van de geschreven taal. En die is nodig voor een goede grammatica, woordenschat en zinsopbouw. “Die zijn het fundament onder een taal”, legt voorzitter Jan Koster van Dingtiid uit, een orgaan dat zowel de provincie Fryslân als de minister van onderwijs adviseert over het Fries. “Het is daarom belangrijk dat de hoogleraarspost overeind blijft. Fries is formeel de tweede rijkstaal. Dat geeft plichten. Een leerstoel Fries is bovendien een kweekvijver van docenten en promovendi. Belangrijk, omdat je goed opgeleide docenten voor de klas wilt.”

Dat er in Nederland een tweede rijkstaal bestaat is sowieso een groot goed, vindt Marc van Oostendorp, taalkundige aan het Meertensinstituut in Amsterdam en hoogleraar Nederlands aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Twee rijkstalen kun je zien als een prachtig experiment van meertaligheid. Het Nederlands dat we nu spreken heeft als basis Friese elementen. De verstrengeling van het Fries en het Nederlands is onderdeel van de Friese identiteit.” Een volwaardige universitaire studie Fries is daarom van groot belang voor heel Nederland, meent ook hij.

De Jong is overigens niet pessimistisch over de toekomst van het Fries. “Voor de online introductiecursus Fries van de RUG schreven zich sinds 2016 wereldwijd 18.000 cursisten in. Onze lerarenopleiding Fries groeit, terwijl andere vakken krimp laten zien.” Om het Fries nog sterker te verankeren zou het goed zijn om het meer als voertaal in het basis- en voortgezet onderwijs te gebruiken, meent ze. “Er zijn scholen waar dat al gebeurt. Ouders kiezen er bewust voor. Ze kennen de voordelen van meertalig: wie zijn moedertaal goed spreekt, leert een tweede taal ook sneller aan.”

