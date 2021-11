Het fietsen is eruit ontworpen: het mag niet, toch sjezen fatbikes plots overal over het fietspad

Gharinnio O’Niel, kocht twee maanden geleden online een ES Master voor 1200 euro

“De eerste dag dat ik hem had, ging ik hem direct uittesten. Wow, starten is net of je gelanceerd wordt. Ik vroeg een man op een elektrische VanMoof om een wedstrijdje met me te doen. Ik haalde 41 kilometer, maar die man liep toch ver op me uit. Daarna heb ik de e-bike laten begrenzen op 25 kilometer. Dat is wat is toegestaan op het fietspad en ik val liever niet op bij de politie. En ik wil mijn dochter zien opgroeien! Tieners moeten er echt niet op rijden, dat is te gevaarlijk. Ik had al veel ervaring met elektrische fietsen en ik heb een technische achtergrond, dus dan kan het wel.

“De fatbike vind ik stoer en mooi. Je trekt veel bekijks. Het is leuk als mensen je zien en denken: ‘gruwelijk’. Ik gebruik hem om in de stad naar mijn werk te rijden, en ik haal mijn dochter op bij de opvang. Daarvoor is het ideaal. Het is een vouwfiets. Of ik er gratis mee in de trein mag? Ik denk het. Beetje zwaar wel, zo’n 35 kilo.”