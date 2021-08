‘Het Feyenoordbestuur moet zich uitspreken over de aanslag tegen Roze Kameraden’

Van Dorst doet deze maandag aangifte wegens de bedreigende teksten op zijn Rotterdamse sportschool en poging tot brandstichting, vertelt hij desgevraagd. Op de muren werden in de nacht van zaterdag op zondag teksten aangebracht als ‘KK homo's’, en werden de drie voormannen van de roze fanclub doodgewenst: ‘Paul, Sebas en Thijs dood’. Een afzender staat daaronder ook gespoten: ‘RJK’, oftewel Rotterdam Jongeren Kern, een bekend onderdeel van Feyenoord-hooligans.

Doodsbedreigingen zijn geen onbekend onderdeel van het repertoire van bepaalde Feyenoordfans. Voetballer Steven Berghuis kreeg ze, nadat hij vorige maand overstapte naar Ajax. En ook het bestuur van Feyenoord zelf werd bedreigd in verband met de voorgenomen bouw van een nieuw stadion. Van Dorst beaamt dat hij bij de oprichting van zijn roze fanclub, amper een week geleden, ‘een beetje tegenwind’ wel had verwacht. “Met discriminerende teksten had ik rekening gehouden, maar niet met zoiets.”

Initiatiefnemers Sebas Maasland, Paul van Dorst en Thijs van der Heijden vorige week bij de presentatie hun supportersvereniging, die opkomt voor acceptatie van lhbti’ers bij Feyenoord. Beeld Arie Kievit

“Ik heb nog geen enkele reactie van het Feyenoordbestuur ontvangen", vertelde Van Dorst maandagochtend. Wel had de voorzitter van de Feyenoord-supportersvereniging zich bij hem gemeld, net als de Rotterdamse locoburgemeester Bert Wijbenga. Steunbetuigingen ontving Salomons uit het hele land. “Veel sterkte voor de #RozeKameraden. Laat iedereen zijn wie ze zijn!”, schreef tv-presentator Henny Huisman op Twitter. Van Dorst: “Die reacties sterken ons enorm om door te gaan.”

‘Wij zijn voor iedereen’

Een telefoontje van de voetbalclub komt er vandaag nog aan, zegt Feyenoord-perswoordvoerder Raymond Salomon desgevraagd. Voor media die om een reactie vragen heeft hij een tekst over het voorval opgesteld. “Uiteraard veroordelen wij dit soort acties scherp", staat daarin. “Wij zijn een club voor iedereen. Ongeacht of je gelovig bent of niet, jong of oud, gekleurd of niet gekleurd, heteroseksueel of lhbti+’er.”

Maar, zegt Salomon: “Feyenoord is niet van plan om met een verklaring van het bestuur te komen, hoezeer we dit ook betreuren.” De club zegt te hopen dat de politie de daders snel opspoort. “Mocht dan blijken dat daar een of meer mensen zitten die een seizoenkaart hebben, dan komen die personen uiteraard ook direct in aanmerking voor een stadionverbod.” Feyenoord wil ook met de Roze Kameraden in gesprek, zegt Salomon. “Dat stond al op de planning.”

Laat en mager

“Ik vind die reactie rijkelijk laat, en jammer dat het Feyenoordbestuur zich niet in een verklaring op de Feyenoordsite uitspreekt”, reageert Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankensteinvereniging, die zich sterk maakt voor acceptatie van lhbti’ers in de sport. “Feyenoord heeft een maatschappelijke taak, en dit thema hoort daarbij. Wij hebben daarover Feyenoordteams in voorgaande jaren een aantal workshops gegeven, maar sindsdien is het nogal stil gebleven. Hieruit blijkt dat zo'n vereniging als de Roze Kameraden nog steeds hard nodig is.”

Ook belangenvereniging COC vindt de ‘standaardreactie’ van Feyenoord aan de magere kant. “We hebben het vorige week ook gezien bij de brandaanslag in Amsterdam-West: zodra de gemeenschap naar buiten treedt, wekt dat agressie op", zegt COC-woordvoerder Jan-Willem de Bruin. Feyenoord loopt op het punt van acceptatie van lhbti’ers achter op andere clubs, meent hij. “Feyenoord kan zelf regenboogvlaggen ophangen, mensen moeten op alle niveaus continu op discriminatie worden aangesproken, tot het in het DNA van de club komt te zitten. Nu fans slachtoffer zijn geworden van strafbare feiten zou het Feyenoordbestuur schouder aan schouder met hen moeten staan.”

