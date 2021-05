Het eindexamen economie was doorzetten voor Boaz (16): ‘Ik ga liever aardappels poten’

Examen: vmbo-t economie

Docent Martijn de Vries: ‘Nauwkeurig lezen en formuleren levert punten op’

Tot vlak voor het examen kwamen er nog vragen binnen via Teams over de stof. Ook nam De Vries een eindexamentraining af in de meivakantie. Alles om ‘zijn’ 70 leerlingen goed voor te bereiden. “Het goed formuleren van de antwoorden is vaak een probleem bij economie. Het kan al gauw punten kosten als je bijvoorbeeld een bepaald woord niet noemt in je antwoord. Of als je een berekening verkeerd afrondt. Daar hebben we het afgelopen jaar flink op geoefend”, zegt De Vries.

Hij blikt tevreden terug op het afgelopen jaar. “We hebben alle lessen op school kunnen geven. Vlak voor de examens moesten er vrij veel leerlingen in quarantaine, dat was wel even spannend. Maar ook dat is goed gekomen.”

Een goede voorbereiding is het halve werk, toch is De Vries benieuwd hoe de leerlingen hun economie-examen hebben gemaakt. “De vraagstelling was soms behoorlijk lastig en de eerste rekenvraag over de consumentenprijs was ronduit moeilijk. Als je al wat stress had, dan is dit niet lekker binnenkomen. Ik zag bij het innemen van de examens dat niet iedereen die vraag had ingevuld.”

Verderop werd het examen wat makkelijker, al moesten de leerlingen goed blijven lezen. “Soms stonden er begrippen die niet in het boek staan, zoals krimpflatie. Uit de begeleidende tekst werd dan pas duidelijk wat er werd bedoeld.”

Leerling Boaz (16): ‘Een dubbel gevoel bij dit examen’

Zo, de eerste examenweek zit erop. En het viel Boaz niet tegen, behalve dan dat examen economie van vrijdagmiddag. “Ik heb er een dubbel gevoel bij.”

Vooraf zag Boaz niet echt op tegen de examens. “Je weet alleen niet precies wat je kunt verwachten en hoe het eraan toe gaat. Vanwege corona mogen we niet zoals normaal in de gymzaal, we zitten verspreid over verschillende lokalen. Eigenlijk voelt het als een gewone toetsweek, alleen is de stof natuurlijk uitgebreider.”

Boaz begon in de tweede week van de meivakantie met zijn voorbereiding: oude examens maken, de stof herhalen en nog een keer herhalen. Hij deed het met frisse tegenzin. “Ik ga liever aardappels poten bij het akkerbouwbedrijf waar ik een bijbaantje heb, dan dat ik voor een examen moet leren. Ik werk gewoon liever met mijn handen.”

Maar hij beseft ook: het is nu even een kwestie van prioriteiten stellen. Nog een paar weken, dan heeft hij waarschijnlijk zijn diploma op zak en kan hij van start met de mbo-opleiding technicus mobiele werktuigen. Iets wat bij hem past.

Het vak economie ligt hem niet slecht, toch was het examen moeilijker dan verwacht. “Zo was er een vraag over hoe je je als consument kunt beschermen tegen de macht van de producent. Dat vond ik lastig om te verwoorden en ik hoop maar dat ik de juiste dingen heb genoemd.”

Dat is nog even afwachten, al gaat hij sowieso positief het lange weekend in. Lekker een beetje uitrusten, hij hoeft pas woensdag weer aan de slag.

