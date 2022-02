Het einde van de maatregelen is in zicht. Waar kijken we het meest naar uit? ‘Ik wil weer zorgeloos leven’

‘Hopelijk verdwijnt de tweedeling in de samenleving’

Wiel van Goethem (74), voorzitter van KBO St. Barbara in Nuth

Nooit was het eiertitschen zo leuk als het komende Pasen zal zijn. Wiel van Goethem heeft nu al voorpret, want de leden van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Nuth hebben er een handje van om in de aanloop alvast de spanning op te bouwen. Alsof het een olympisch onderdeel is, zo veel prestige staat er in Zuid-Limburg op het spel. En aangezien de laatste winnaar van het eiertikken alweer dateert uit 2019, heeft het dit keer ook wel iets weg van een olympische cyclus. Voor wie zijn ei dit jaar tot het laatst heel houdt, gloort lokale heldendom.

We zochten de KBO en zijn goedlachse voorzitter afgelopen november op tijdens de statutair verplichte jaarvergadering. Van Goethem sprak over de eenzaamheid die veel ouderen had getroffen. Anderhalve maand later bracht hij met vrijwilligers amandelkransen langs de deuren om maar een stukje menselijk contact te kunnen aanbieden. “De mensen misten ons. De afgelopen weken hebben we gelukkig al kunnen kienen. Wel op anderhalve meter, met QR-check en gezondheidsverklaringen. Vanaf volgende week kunnen we het weer echt gezellig maken. Op anderhalve meter moet je al hard praten om een gesprek te kunnen voeren. Sommige leden zijn ook een beetje doof. Het was soms best een kakofonie.”

Van Goethem ziet uit naar volledige vrijheid. “Ik ben in mei jarig, gelijk met mijn vrouw. Dit jaar word ik 75, dat willen we groots vieren.” Of hij de eerste tijd nog een mondkapje bij zich zal dragen, is voor hemzelf ook de vraag. “Misschien is het wel handig voor in grote menigten. De afgelopen periode lieten steeds meer mensen het mondkapje al af. In de supermarkt bijvoorbeeld. Dat gaf irritaties. Wat dat betreft kijk ik het meeste uit naar het einde van de tweedeling. Die was er echt. Mensen die de Tweede Wereldoorlog erbij haalden of de gordelroos van mijn vrouw weten aan de vaccinaties. Ik heb op Facebook een paar mensen verwijderd met wie ik helemaal klaar was. Laat het vooral maar weer wat gezelliger worden.”

Wiel van Goethem hoopt na de stille coronaverjaardagen binnenkort zijn 75ste verjaardag groots te vieren. Beeld Roger Dohmen

‘Zonder poespas naar Schotland zit er eindelijk weer in’

Jody Mijts (37) uit Rijswijk, lag twee weken op de ic

Het klinkt misschien een beetje raar, vindt ze zelf. Maar Jody Mijts is eigenlijk wel klaar met alle maatregelen rond corona. Niet dat ze meteen wild gaat doen, hoor. In de discotheek zien ze Jody nog niet op 25 februari. Maar ergens lekker wat drinken of naar het restaurant zonder op de sluitingstijd te hoeven letten, van dat vooruitzicht kan ze wel blij worden. “En wie wel wil gaan feesten, moet dat vooral lekker doen. Voor de ondernemers vind ik het ook fijn.”

Het is even geleden dat ze in Trouw stond. In april 2020 om precies te zijn. Het was tijdens de eerste golf, vier weken nadat Jody vanwege corona op de intensive care belandde. Nadien volgde een lange periode van revalideren. Het gaat nu goed met haar. “Dat komt door anderhalf jaar lang superveel trainen. Het enige waar ik nog moeite mee heb, is concentratie. Ik heb echt rustmomenten nodig op een dag, terwijl ik vroeger maar doorging.”

Het meest kijkt Jody uit naar een trip naar Schotland, het land waar ze zo dol op is. “Voor mijn werk heb ik alweer in het vliegtuig gezeten, maar Groot-Brittannië is altijd lastig gebleven vanwege reisbeperkingen. Deze week dacht ik dat het er binnenkort misschien weer inzit.” Ze durft het ook wel aan, al is ze nog voorzichtig. “Ik heb me altijd aan alle maatregelen gehouden. Dat komt zeker doordat ik zo ziek ben geweest. De echte drukte ga ik niet meteen opzoeken, al zou een herbesmetting dankzij de vaccinaties moeten meevallen.”

Jody is benieuwd of het nieuwe normaal hetzelfde zal zijn als het oude. “Jaren geleden keken we altijd raar op als er een bus vol Aziatische toeristen met mondkapjes voorbij reed. Misschien is het niet zo’n gek idee als wij dat bijvoorbeeld in vliegtuigen ook gaan doen.” Voor haarzelf is er sowieso één verschil met vroeger. “Ik heb het wandelen ontdekt. Dat deed ik tot corona nooit, maar houd ik er zeker in.”

Jody Mijts lag in 2020 op de ic met corona. ‘Het enige waar ik nu nog moeite mee heb, is concentratie. Ik heb echt rustmomenten nodig op een dag, terwijl ik vroeger maar doorging.’ Beeld Arie Kievit

‘Doordat iedereen thuiszat ben ik veel vrienden kwijtgeraakt’

Maron (16), vmbo-scholier

O, ze verlangt er zo naar. Gewoon nergens aan hoeven denken als ze met vrienden iets leuks wil gaan doen. Geen stress meer over een vakantie die al dan niet doorgaat, zoals vorig jaar met de trip naar Griekenland. Spontaan naar de bioscoop als ze daar zin in heeft. “Iedereen wordt daar gelukkiger van”, zegt Maron beslist. “Je krijgt ook meer zin om te leren als je tussendoor andere dingen kunt doen. De afgelopen twee jaar hebben we te vaak eenzaam thuis gezeten.”

Dat laatste behoeft een kleine correctie. Ze sprak weleens af, maar thuis is het toch anders dan op een terras of bij de film. En ouders moesten het ook nog maar goed vinden als ze bijvoorbeeld met zijn vieren bij elkaar wilden komen. Drie maanden geleden liet Maron tijdens een reportage op haar school optekenen hoe de coronatijd haar had veranderd van de perfecte leerling tot iemand die moeite had om zich nog te motiveren. Hoewel het, nu ze in de eindexamenklas zit, wonderwel weer beter gaat. “Verbazingwekkend, voor de meeste vakken sta ik nu een zeven.”

Ze is niet alleen een andere leerling geworden, ook qua karakter is Maron niet meer dezelfde. Corona heeft haar losser gemaakt, vindt ze. “Ik moest altijd precies alle regeltjes volgen, dat heb ik niet meer. Ik denk dat ik daar wel blij mee ben. Doordat iedereen thuiszat, ben ik veel vrienden kwijtgeraakt. Door die eenzaamheid heb ik geleerd om anderen aan te spreken. Nu we weer op school zijn, maak ik praatjes met klasgenoten die ik nooit sprak. Met sommigen blijk ik een betere klik te hebben dan ik had kunnen denken.”

De komende maanden worden leuk, denkt Maron. “Logeren bij vriendinnen, mijn verjaardag alsnog in Slagharen vieren. Wat heel normaal was, gaan we nu extra waarderen. De bioscoop wordt nu opeens iets bijzonders. Ik wil gewoon weer zorgeloos door het leven. Hopelijk kan dat nu voor langere tijd.”

Maron, een 16-jarige vmbo-scholiere. Corona heeft haar losser gemaakt, vindt ze. ‘Ik moest altijd precies alle regeltjes volgen, dat heb ik niet meer.’ Beeld Werry Crone

