Het einde van de file in de Amsterdamse binnenstad komt eindelijk in zicht

Sinds wanneer voeren ondernemers actie voor een autoluwe binnenstad? Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB Amsterdam geeft ruiterlijk toe: “We hebben allemaal jaren zitten slapen, terwijl de auto-overlast in het stadshart alleen maar toenam”. In 1999 zei toenmalig wethouder Guusje ter Horst al in de Volkskrant dat de files van auto’s tussen de Munt en Amsterdam Centraal een “complete ramp” zijn, die “de leefbaarheid van het centrum onder druk zetten”.

“En nu is het 25 jaar later”, zegt Frankfurther, die toen raadslid was en later verkeerswethouder werd in stadsdeel Centrum. “En de auto-overlast is alleen maar toegenomen.”

December was een dieptepunt met overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts een ogenschijnlijk eindeloze file van automobilisten uit buitenland en binnenland, plus een stoet taxi’s. “Er ontstond in het hele stadshart een compleet verkeersinfarct. Dat is onhoudbaar”, zegt Frankfurther.

Handhavers proberen de boel nog enigszins in banen te leiden, fietsers komen in de knel. Amsterdammers sterven volgens de GGD gemiddeld al een jaar eerder door vervuilde lucht en deze muur aan uitlaatgassen helpt niet mee.

Luchtvervuiling en overlast

“Toch blijft de auto-overlast in het stadshart eng om aan te pakken. Jarenlang was de mythe dat het ons gastvrije imago zou verstoren en de bereikbaarheid van de stad verkleinen”, zegt Frankfurther. Inmiddels gaat het volgens MKB-Amsterdam vooral om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets. “Die eindeloze stinkende files zijn juist veel slechter voor het gastvrijheidsimago.”

Het onderwerp is “zo essentieel voor de binnenstad” dat Frankfurther ook de meningen peilde bij vijfsterrenhotels en parkeergarages. MKB-Amsterdam trekt voor dit onderwerp op met Koninklijke Horeca Nederland en ondernemersvereniging Amsterdam City. Bewoners klagen al jaren over luchtvervuiling en overlast. “Schone lucht, verkeersveiligheid, het gaat ons allemaal aan. Dit is ons nieuwjaarscadeau aan de stad. Iemand moet zeggen: en nu is het genoeg.”

Een file voor de Bijenkorf op het Damrak. Beeld Joris van Gennip

Wethouder mobiliteit Melanie van der Horst (D66) is blij met de steun van de ondernemersverenigingen. “Dit probleem wil ik echt oplossen. Na het jarenlange praten moeten we een keuze maken.” Ze gaf haar ambtenaren in het najaar opdracht om opties voor afsluiting te bekijken. Binnenkort worden die gepresenteerd. De gemeenteraad bespreekt het verkeersinfarct volgende week.

‘Inrijverbod binnen de Ring’

Hoe hou je auto’s tegen, en wie moet nog wel toegang krijgen tot autoluw gebied? Een proef met intelligente kentekentoegang op de Wallen om lege taxirondjes te voorkomen, is sinds 2019 al een paar keer afgeblazen. “De gemeente sleutelt, maar krijgt niets voor elkaar omdat ze het technisch te gecompliceerd maken”, stelt Michel van Wijk, lid van de stadsdeelcommissie Centrum. Hij steunt het inrijverbod, maar zou dat liever voor het hele gebied binnen de Ring A10 zien. “Ook in andere wijken en straten is er te veel auto-overlast. Met camera’s kun je de toegang beperken tot bestemmingsverkeer; bewoners, ondernemers en bezoekers. Veel Italiaanse historische steden hanteren dat al jaren.”

Inmiddels lijken bewoners én ondernemers ervan overtuigd dat autofiles in het stadshart niet meer van deze tijd zijn. “Het is Amsterdam ook gelukt touringcars hier te weren”, zegt Frankfurther. “Het zou me niet verbazen als straks de hele gemeenteraad dit steunt. Stap één is een snel inrijverbod. In stap twee kun je maatwerk leveren en intelligente kentekentoegang invoeren. Buiten kijf staat dat een autoluwe binnenstad goed is voor bedrijfsleven en winkelklimaat. Wij denken dat de Amsterdammers hier dan ook weer komen winkelen.”

