Het einde van de crisis gloort nu echt, volgens minister De Jonge

Volgens het kabinet is het einde van de coronacrisis nu echt in zicht. Als het vaccinatietempo hoog blijft en er de komende maanden geen nieuwe, gevaarlijke mutatie van het virus opduikt, kunnen na de zomervakantie de coronamaatregelen van tafel. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge noemde in het tv-programma WNL op Zondag het intrekken van de mondkapjesplicht en de anderhalve meter afstand per 1 september ‘een heel reëel perspectief’.

Het is nog een signaal dat de samenleving het virus voorzichtig de baas aan het worden is. Besmettingscijfers dalen gestaag, net als het aantal patiënten op de ic’s. Diverse ziekenhuizen sluiten corona-verpleegafdelingen.

Afgelopen vrijdagavond kondigden premier Mark Rutte en minister De Jonge aan dat de versoepelingen versneld worden doorgevoerd. Vanaf komend weekend mogen musea, restaurants en buurthuizen weer open. Het is de bedoeling dat eind juni de volgende stap wordt gezet, drie weken eerder dan aanvankelijk aangekondigd. Vanaf dat moment zijn sportwedstrijden weer toegestaan en hoeft de horeca pas om middernacht de deuren te sluiten. Rutte hamerde er tijdens de persconferentie wel op dat de basisregels, zoals afstand houden en dragen van mondkapjes, noodzakelijk blijven.

De vaccinatiecampagne is op stoom

Dat De Jonge dit weekend liet doorschemeren dat het kabinet deze maatregelen rond 1 september wil intrekken, is verrassend. Niet eerder noemde het kabinet een datum. Het optimisme van de minister hangt samen met de vaccinatiecampagne, die de laatste weken behoorlijk op stoom is. De Jonge verwacht dat uiterlijk eind augustus alle volwassenen die dat willen, volledig ingeënt kunnen zijn tegen het virus. Half juli moet iedereen de eerste prik gehad kunnen hebben. De minister had gewild dat dit begin juli al het geval zou zijn, maar trage leveringen van het Janssen-vaccin maken dat onmogelijk.

Er is het kabinet veel aan gelegen dat de vaccinatiecampagne er eind augustus opzit. Dat zou betekenen dat ook alle studenten tegen die tijd beschermd kunnen zijn, wat goed nieuws is voor komend studiejaar. Premier Rutte zei vrijdag op de persconferentie dat komend weekend, wanneer de nieuwe versoepelingen ingaan, ‘er feitelijk een einde komt aan de lockdown’. Maar dat geldt niet voor studenten op de mbo’s, hbo’s en universiteiten. Zij zullen dit hele studiejaar nauwelijks een collegezaal van binnen zien, ook niet de resterende weken.

Studentenvakbond LSVb reageerde gisteren dan ook verheugd op de aankondiging van De Jonge. Het biedt hoop op een ‘zo normaal mogelijk’ nieuw schooljaar. Voorzitter Lyle Muns roept roept studenten, die in de komende weken een oproep krijgen voor vaccinatie, op om zich vooral te laten inenten.

Vaccinatiegraad van minstens 75 procent

Dat is direct de grote zorg van het kabinet; dat de vaccinatie-bereidheid uiteindelijk te laag is, waardoor het virus te veel blijft rondwaren. De Jonge hoopt zelf dat een vaccinatiegraad van 85 procent wordt gehaald. “Het wordt steeds waarschijnlijker dat zo’n groot deel van de mensen zich wil laten vaccineren.” Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is een vaccinatiegraad van minstens 75 procent gewenst.

Of dat uiteindelijk ook lukt, is onzeker. Het kabinet ziet dat het enthousiasme in grote steden te wensen overlaat. Relatief veel migrantenouderen reageren niet op een oproep van de GGD. Dat kan komen door de omgeving die vaccineren afraadt, denkt de Jonge. Wat ook meespeelt is dat niet iedereen zelf in staat is de oproepbrief van de GGD te lezen. Het kabinet wil zogeheten vaccinatiebussen de wijken insturen om deze mensen alsnog te bereiken.

Er zijn ook gebieden in de Biblebelt met een opvallend lage vaccinatiegraad, waar mensen wonen die zich vanwege hun (strenge) geloofsovertuiging niet laten inenten. Daar blijven lokale uitbraken van het virus mogelijk. Zo is volgens het RIVM tussen de 20 en 39 procent van de 65-plussers in Urk minimaal een keer geprikt. Landelijk ligt dat percentage op 87.

De derde coronagolf dwingt Surinaamse artsen tot de moeilijkste keuzes over leven en dood

De ic-afdelingen zijn overvol en artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers kunnen al het werk niet meer aan. In Suriname geldt ondanks de volledige lockdown code zwart in de ziekenhuizen.

Kabinet beëindigt lockdown na ruim half jaar

Na een maanden voortslepende lockdown en tegenvallende coronacijfers, is plots het optimisme ingetreden bij het kabinet.