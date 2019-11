Het effect van 100 rijden? Geen autorijder die het weet

Ze zit veel op de weg. En als Astie van der Torn lekker haar eigen tempo kan rijden, voelt ze vrijheid. Dus die verlaging van de maximumsnelheid? “Daar zie ik erg tegenop”, bekent ze enigszins beschaamd. “Ik heb laat mijn rijbewijs gehaald, vanaf die tijd ga ik los. Niet harder dan toegestaan hoor, maar die zones waar je 120 of 130 kilometer per uur mag, zijn echt fijn. Meer voor mijn gevoel dan voor de tijdwinst.”

Ze rijdt een hybride auto. “Ik heb alles over voor het milieu, dat is een tegenstrijdigheidje. Ik heb dan ook wel begrip voor de maatregel, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.” Toch heeft Van der Torn twijfels bij het uiteindelijke resultaat.

Ze is niet de enige. Bij parkeerplaats Hazeldonk, vlakbij de grensovergang naar België, spreekt bijna iedereen zijn scepsis uit over het effect. Over de snelweg A16 raast het verkeer nu nog met 130 kilometer per uur voorbij – als het zich aan de maximumsnelheid houdt tenminste. Dat gaat dus veranderen. Maar het kabinet kan het autorijdende volk maar moeilijk overtuigen van het nut van zo’n snelheidsbeperking.

Meer auto’s tegelijk

“Ik denk juist dat je meer files krijgt”, zegt Gijs van de Plas. Zijn redenering: een lagere snelheid betekent langere reistijden, dus zijn er meer auto’s tegelijk op de weg. “Zo krijg je niet minder stikstof. We moeten volgens mij toe naar schonere brandstof of allemaal elektrisch rijden.”

Peter Dingemans pauzeert op de parkeerplaats om even snel een broodje te eten. De Belgische evenementenorganisator komt vaak aan deze kant van de grens en heeft de stikstofdiscussie in Nederland ruimschoots meegekregen. Dat hij binnenkort langzamer moet rijden, gaat hij ‘niet irritant vinden’.

“Op die paar stukken dat ik nu 120 of 130 mag rijden, lukt dat vaak toch niet. Behalve tussen elf en drie misschien. Alleen haalt de maatregel daarom misschien ook weinig uit. Ik snap het overigens wel, hoor. Er moet iets gebeuren met de stikstofproblematiek. In België wordt nu hetzelfde geopperd. Wij kijken graag naar de buren als het gaat om negatieve maatregelen.”

Verzwaarde rechtervoet

Toch zijn er hier op Hazeldonk ook mensen die ronduit blij zijn met de aangekondigde snelheidsverlaging. Ze rijden over het algemeen in een vrachtwagen, zoals Gerhard Nijenhuis. “Als ik 85 rijdt, mag de rest maar 15 kilometer per uur sneller. Je krijgt gelijkmatige verkeersstromen, waardoor vrachtwagenchauffeurs minder op de rem hoeven. Een automobilist is zich er niet altijd van bewust hoe zwaar wij zijn als hij tussen vrachtwagens door schiet. We kunnen in onbalans komen.”

Nijenhuis erkent dat hij een leek is, maar vraagt zich wel een hoop dingen af. Ook bij hem is er twijfel over het nut. “Ik kom uit Enschede, een paar kilometer verderop in Duitsland rijden ze zo hard als ze willen. Die stikstof komt toch ook onze kant op?”

Co van Aalten, onderweg om namens een grote supermarkt boodschappen te bezorgen, spreekt om dezelfde reden van ‘een schijnmaatregel’. “Je moet de echte vervuilers aanpakken. De industrie, maar ook de veehouders. Je mag het niet zeggen, maar het is waanzin hoeveel dieren we in ons land hebben. Het verlagen van de snelheid gaat niet veel opleveren, denk ik.”

Terug van een bezoek aan een Luxemburgse klant gooit Soumaya Bouchtaoui de tank van haar BMW vol. Ze geeft toe dat ze achter het stuur ‘een verzwaarde rechtervoet’ heeft. “Maar je kunt niet zeuren over het milieu en niets doen. Het is niet onoverkomelijk om langzamer te gaan rijden. Alleen vraag ik me af of we het over een paar jaar weer gaan terugdraaien en wat we er dan mee hebben gewonnen. Op termijn moeten we naar schonere auto’s. Als in de toekomst de actieradius van elektrische auto’s groter is, is de keuze voor een nieuwe auto voor mij een no-brainer.”

