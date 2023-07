Het echtpaar Pieters slaapt in een dicht getapete kamer vanwege rook van de buren

Tot halverwege juni stapte Vishitra Pieters (57) uit Leeuwarden elke avond om half zeven haar ‘isolatiekamer’ binnen. Een kleine slaapkamer in de woning waar ze met haar man Ronnie (71) woont. Ze moest de afgelopen maanden steeds vluchten voor de houtrook die dertien kachels in een straal van honderd meter van hun huis uitstoten. “Alle kieren en ramen zijn dichtgeplakt met tape”, wijst ze. Daar zit ze dan tegenover een luchtreiniger. Voor haar is het de enige manier om prikkende ogen, jeuk, hoestbuien en schuim op haar mond te voorkomen. “En dan ben ik nog niet eens astmapatiënt”, zegt ze.

Het echtpaar Pieters strijdt sinds zeven jaar tegen de overlast van houtkachels. Met flyers, artikelen in het wijkblad en gesprekken met stokers probeerden ze een oplossing te vinden. Zonder resultaat en met burenruzies als gevolg. Pieters: “De stoker zegt gewoon: het mag. Er ontstond een ruzieachtige sfeer.”

Ontmoedigen is niet genoeg

Onlangs vroeg het echtpaar de gemeente Leeuwarden voor de derde keer eens goed onderzoek te doen naar de stankoverlast. Maar dit werd afgewezen. Pieters heeft een dubbel gevoel bij het voorstel van demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) om het stoken van hout te ontmoedigen en in de toekomst mogelijk houtstookvrije wijken aan te leggen. “Aan de ene kant ben ik blij dat de Rijksoverheid een campagne op touw zet over de kwalijke gevolgen van houtrook. Maar aan de andere kant is ontmoedigen niet genoeg. Noem een datum waarop nieuwe houtkachels niet meer verkocht mogen worden.”

Nederland telt ongeveer 1 miljoen hout- en pellet kachels. Door de hoge energieprijzen stoken mensen langer en vaker, weet Pieters. “In onze wijk werd ’s morgens en ’s middags gestookt. Dat is niet alleen slecht voor ons, maar voor de hele buurt, inclusief de stokers zelf.”

Als de stookwijzer oranje kleurt: verboden te stoken

Blootstelling aan houtrook kan leiden tot gezondheidsklachten, stelt het RIVM. Rook uit houtkachels is met 23 procent zelfs de grootst uitstootbron van fijnstof in Nederland. Naast fijnstof bevat houtrook ook vluchtige organische stoffen en PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), die kankerverwekkend kunnen zijn, aldus de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten, maar ook ouderen en kinderen, kunnen gezondheidsproblemen krijgen door de rook. Het Longfonds zegt dat 750.000 Nederlanders met een longziekte geregeld last hebben van benauwdheid door houtrook.

Enkele gemeenten nemen maatregelen, zoals Amersfoort. Daar geldt een verbod op stoken met houtkachels als de stookwijzer oranje kleurt, bij zwakke wind. Overigens gaat dat verbod pas in als de Omgevingswet van kracht wordt, vermoedelijk 1 januari volgend jaar. De gemeente kan dan handhaven als er meldingen binnenkomen over houtstokers.

Zover is Leeuwarden nog niet. Wethouder Evert Stellingwerf (GroenLinks) zegt dat de gemeente alleen het stoken van hout kan ontmoedigen. “De mogelijkheden om te handhaven zijn zeer beperkt, ook omdat er geen heldere normen en meetmethode bestaan voor houtrook. Wat is schadelijke verspreiding en hoe stel je dat vast? Het Bouwbesluit is daarin niet eenduidig.” Wel onderkent hij dat hout stoken ‘niet duurzaam’ is en ‘schadelijke stoffen’ uitstoot die nadelig zijn voor mens en milieu.

Hoesten en hoofdpijn

Dat ervaren Visithra en Ronnie Pieters elke dag. In hun woning staan maar liefst negen luchtreinigers, waarvan een de luchtkwaliteit binnenshuis meet. “Op slechte dagen helpen die niet. Dan rijden we naar de Afsluitdijk om frisse licht te kunnen inademen.” Ventileren kunnen ze sowieso niet meer. “Het ergste is dat ons onze vrijheid in en om ons huis is ontnomen. We hebben allerlei chronische klachten als hoesten en hoofdpijn.”

In een straat verderop gaf Anton Lijfering twee jaar geleden gehoor aan Pieters’ oproep om zijn houtkachel uit te laten. “Hij had er last van en daar moet je als buur rekening mee houden”, zegt hij, staand in zijn voordeur. “Zelf ruik ik die houtkachels ook en dat is geen prettige lucht. Als iemand gezondheidsproblemen krijgt, doe ik de kachel niet meer aan. Aansteken deed ik toch alleen maar voor de fun.”

