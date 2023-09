‘Het doet me pijn om Marrakesh zo te zien’

Younes Nahnahi wrijft de slaap nog uit zijn ogen als hij zijn privételefoon van de vliegtuigstand haalt en tientallen berichten ziet. Op zijn werkmobiel is het niet anders, onder anderen burgemeester Paul Depla vraagt hem hoe het met zijn vader is en of de gemeente Breda iets kan betekenen. PvdA-fractievoorzitter Younes Nahnahi zou niet hebben geweten waar het over ging als zijn vrouw niet zojuist naar boven was komen rennen om van de aardbeving te vertellen. Nu is Nahnahi klaarwakker. Zijn gedachten schieten alle kanten op.

Nahnahi heeft geen idee van de omvang als hij gespannen het nummer van zijn vader in Marrakesh belt. Geen gehoor. Er is opluchting als hij diens (hertrouwde) vrouw aan de lijn krijgt die hem vertelt dat ze de hele nacht buiten zijn geweest. Maar ze zijn oké. Pas als Nahnahi daarna de televisie aanzet, dringt de ramp tot hem door. De rest van de ochtend kijkt hij afwisselend naar Nederlandse en Marokkaanse zenders. En piekert zich suf wat hij kan betekenen. Ja, hij moet iets doen. Maar waar te beginnen?

“Afgelopen zomer was ik nog een paar dagen bij mijn vader. Ook al is het 45 graden, in Marrakesh vermaak ik me altijd”, zo betuigt Nahnahi zijn liefde voor de stad. “De mensen zijn er anders dan in de rest van Marokko. Marrakesh heeft een open karakter, de hele wereld komt er bij elkaar. De bewoners hebben altijd een glimlach op hun gezicht, ook de armen. De combinatie tussen het oude en het moderne is prachtig. De mensen hebben humor en zelfs een eigen accent. Het doet me pijn om de stad zo te zien.”

Raadslid Younes Nahnahi. Beeld Younes Nahnahi

Angst

Nahnahi ziet met angst en beven de komende dagen tegemoet. Op het moment van spreken ligt het dodental iets boven de 800, maar de ontwikkelingen na de aardbeving in Turkije en Syrië liggen vers in zijn geheugen. Met het uur steeg daar het aantal slachtoffers, het is een scenario waar hij nu ook rekening mee houdt. “De infrastructuur in het gebied is fragiel, zeker in de oude steden. Er zijn veel smalle straatjes waar hulpdiensten moeilijk kunnen komen. Gebouwen zijn soms honderden jaren oud. Daar liggen nog veel mensen onder het puin.”

De modernere buitenwijken, waar zijn vader en ook een zus wonen, zijn overzichtelijker. Nahnahi: “Daar valt de schade relatief mee. Maar ook daar zijn ze bang. Bang voor de ravage die ze in de binnenstad zullen aantreffen. Bang voor de naschokken. Eén ding weet je zeker na zo’n gebeurtenis: dat het onvoorspelbaar is wat er verder nog gaat gebeuren. Veel mensen zullen niet terug naar huis durven gaan.”

Onwerkelijk

Voor zijn zus is de aardbeving helemaal onwerkelijk. Ze is twee weken geleden met het gezin naar Marrakesh verhuisd, vanwege het werk van haar echtgenoot. “De meeste spullen staan nog ingepakt in het huis. De rest van mijn familie woont verspreid over het land. Overal was het voelbaar. Ook in Meknes, mijn geboortestad.” Nahnahi pakt zijn telefoon om een filmpje te laten zien van een bewakingscamera bij een café. In beeld zit zijn neefje buiten te chillen met een vriend. Totdat alles begint te trillen en ze het beeld uitrennen. “Dit is honderden kilometers van Marrakesh, ook daar hebben ze vannacht buiten geslapen.”

Dat het met zijn familie goed gaat, is prettig. Maar Nahnahi is met zijn gedachten bij de minder gelukkigen. “Paul Depla vroeg of er in Breda veel mensen uit dat gebied komen, maar de meeste Marokkanen in Nederland zijn afkomstig uit het noorden. Hij wilde weten of ik van plan was een actie op touw te zetten. Ik denk het wel, al ben ik er nog niet uit hoe we het moeten organiseren. Maar ik ga zeker de juiste mensen bij elkaar krijgen. Het is fijn dat de gemeente wil helpen. Zoals ik ook heel blij ben met de eerste reacties van de premier en de koning. Ik ben blij dat Nederland zo meeleeft.”

