Het debat over het coronavirus is omgeslagen: het kabinet zit klem tussen roep om verruiming en derde golf

Het kabinet zal afgelopen week het gevoel hebben gehad dat het voorzichtig een steen uit een zorgvuldig opgebouwd bouwwerk trok, waarna het hele gebouw met donderend geraas dreigt in te storten.

Exact een jaar nadat de eerste Nederlandse coronapatiënt is opgedoken, klinkt luider dan ooit de roep om het coronabeleid grondig te herzien. Niet alleen uit bekende, coronasceptische hoek, maar ook van bondgenoten van het kabinet. En dat terwijl allerminst is uitgesloten dat het binnenkort opnieuw hard moet ingrijpen, om een derde golf te bestrijden.

Het begon met de economen van Herstel NL, die oproepen de samenleving open te gooien voor niet-kwetsbare Nederlanders. Vervolgens waarschuwden de planbureaus SCP, PBL en CPB voor de ingrijpende sociale en economische gevolgen van de lockdown, en toenemende ongelijkheid en polarisatie. Uit onderzoek in opdracht van het Trimbos-instituut blijkt bovendien dat Nederlanders hun levensgeluk een fors lager cijfer geven dan een jaar geleden.

Levensgevaarlijk

Coronaminister Hugo de Jonge noemde het plan van Herstel NL tijdens de persconferentie van dinsdag ‘levensgevaarlijk’. Voor de oproep van de planbureaus bleek het kabinet veel gevoeliger. Volgens premier Mark Rutte kon het kabinet niet om de ‘stevige analyses en cijfers’ heen: “Op zijn Hollands gezegd: het moet wel vol te houden zijn.” Vandaar de verrassende hoeveelheid versoepelingen: voor contactberoepen, voortgezet onderwijs, mbo’s en winkels.

De aankondiging van de verruiming ging gepaard met de grootst mogelijke omzichtigheid. Rutte: “Als over een paar weken de cijfers onverhoopt weer door het dak gaan, liggen alle andere opties van aanscherping wel weer op tafel.” Rutte deed daarom een appèl op de Nederlanders om zich alsjeblieft aan de regels te houden.

Na die oproep waren voor het kabinet nauwelijks pijnlijker beelden denkbaar dan die van hossende jongeren in het Amsterdamse Vondelpark. De steun voor het coronabeleid neemt af, blijkt ook uit RIVM-cijfers van vrijdag: iets minder dan de helft van de Nederlanders vindt de maatregelen goed afgewogen, tussen april en november lag dit nog rond twee derde. Dat neemt niet weg dat de overgrote meerderheid zich nog altijd aan de regels houdt.

Burgemeesters willen terrassen openen

Maar de roep om een ander coronabeleid is na dinsdag niet verstomd. Prominente burgemeesters, onder wie Femke Halsema (Amsterdam), Emile Roemer (Alkmaar), Hubert Bruls (Nijmegen) en Paul Depla (Breda) sloten zich aan bij een oproep vanuit de horeca om de terrassen te openen, omdat die beter te reguleren zijn dan overvolle parken. En ook in de Tweede Kamer vraagt een Kamermeerderheid – waaronder coalitiepartijen VVD, CDA en D66 – om op zijn minst te onderzoeken of de terrassen weer open kunnen. Andere partijen hebben weer andere wensen. De ChristenUnie wil weten of bibliotheken en buurthuizen open kunnen.

De aanstaande verkiezingen zullen vast een rol spelen in de roep om een verder heropende samenleving, maar een jaar na het begin van de coronapandemie is in de Kamer ook het besef ingedaald dat het coronavirus iets blijvends is. Het woord endemie viel tijdens het coronadebat: het virus is here to stay en we zullen ermee moeten leren leven door een combinatie van vaccinaties, tests en (tijdelijke) beperkingen. De Jonge wil er niets van weten; volgens hem zit Nederland nog volop in de bestrijdingsfase.

Hij zou zomaar gelijk kunnen krijgen, als de dagelijkse groei van het aantal besmettingen de komende tijd aanhoudt en Nederland inderdaad de derde golf ingaat die het RIVM eerder deze week ontwaarde. Dan staat het kabinet voor een helse opdracht: het moet opnieuw beperkingen opleggen aan een samenleving die snakt naar bewegingsvrijheid en die door de gestarte vaccinatiecampagne het gevoel heeft er al bijna te zijn. Die zich bovendien gesteund voelt door steeds meer Kamerleden en kabinetsadviseurs. Kort voor de verkiezingen komt het kabinet bekneld te zitten tussen de roep om verruimingen en de derde golf.