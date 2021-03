Het coronajaar was ook zwaar voor zakkenrollers

De dief die in dit blijf-toch-thuis-tijdperk een inbraak pleegt, kan zomaar op zolder een thuiswerker tegen het lijf lopen. Het is waarschijnlijk dat dit idee boeven heeft afgeschrikt, want het aantal woninginbraken daalde in 2020 met 23 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Opvallend genoeg niet in elke stad: in 65 gemeenten werd juist méér ingebroken, blijkt uit de jaarlijkse criminaliteitscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zakkenrollers roofden vorig jaar zelfs bijna 50 procent minder dan het jaar ervoor. Zie ook maar eens ongezien een portemonnee te stelen in een uitgestorven winkelcentrum. Dat winkeldiefstal afnam (-13 procent) is niet verwonderlijk, omdat vorig jaar winkels gedeeltelijk ­gesloten waren.

Toch is het totale aantal geregistreerde misdrijven niet eens zo heel veel gedaald, namelijk met 2 procent. Dat komt doordat de online criminaliteit steeg met 54 procent. Denk aan valsheid in geschrifte, online oplichting en hacken. Zo’n verdubbeling is niet voorbehouden aan het coronajaar. Volgens het CBS verdubbelt de onlinecriminaliteit al sinds 2017 ieder jaar.

Dat criminelen zich laten ­inspireren door de actualiteit, werd vorig jaar wel duidelijk. Denk aan allerlei malafide webshops die mondkapjes aanboden voor de hoofdprijs, maar die nooit leverden, aan oplichters die deden alsof ze GGD-medewerkers waren, of aan de ­coronababbeltrucs waarmee ouderen om de tuin werden geleid.