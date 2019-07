Het Cornelius Haga Lyceum en de overheid schuwen de confrontatie niet

Hoe gaan bestuurders uit het islamitisch onderwijs om met de affaire rond het Cornelius Haga Lyceum?

Gökhan Coban - directeur van de ISBO, de koepel voor islamitische basisscholen

“Mijn vrees is dat de kwestie Haga Lyceum op het hele islamitische onderwijs afstraalt. Terwijl het maar een kleine school is, die met 120 leerlingen weinig voorstelt. Voor het goede nieuws, dat wij nu tot de beste basisscholen van Nederland behoren, krijg ik nauwelijks aandacht. En wij staan pal voor de rechtsstaat en burgerschapsonderwijs – dát is wat ons groot heeft gemaakt. In het rapport lees ik dat het Haga-bestuur afstand zou moeten nemen van vrijwilligers die opruiende berichten verspreiden. Er was laatst ook een bestuurder van een reformatorische school die de Nashville-verklaring ondertekend had. Toen heb ik de inspectie en de minister niet gehoord.”

Ismail Taspinar - college van bestuur van de stichting Simon, een koepel van islamitische basisscholen in Midden- en Oost-Nederland

“Ik ben nu dertig jaar actief in het islamitisch onderwijs, en ik denk niet meteen dat de kwestie Haga ons in gevaar brengt. Wij zijn wel wat gewend. Vooral in het begin ging het weleens mis: het waren vaak nieuwe bestuurders die nog geen diepgaande kennis van regel- en wetgeving hadden. Inmiddels gaat het stukken beter, en brengt de inspectie mooie rapporten uit – dat is helaas onderbelicht in de media.

Ik heb zelf altijd gezegd: op school is de vrijheid van meningsuiting beperkter. We werken in een gevoelige sector. Het is onze verantwoordelijkheid om stabiele, evenwichtige burgers af te leveren.”

Wim Littooij - directeur van het Avicenna college, de islamitische middelbare school in Rotterdam

“Dit betekent helaas negatieve aandacht voor het islamitisch onderwijs. Mijn school krijgt compliment na compliment van de inspectie. Dit soort nieuws ontaardt al snel in het ter discussie stellen van artikel 23, de vrijheid van onderwijs. Want als je van het islamitisch onderwijs af wilt, dan gaat alles mee: reformatorisch, katholiek, Montessori.

Hoe ik extreme denkbeelden buiten de school houd? We hebben strakke richtlijnen voor benoemingen. En mijn docenten – 90 procent van hen is islamitisch – hebben de contacten om inschattingen te maken. Soms krijg ik te horen: ‘Oh nee, die zit in die moskee. Die moet je niet doen’.”