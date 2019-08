Het bloemencorso van Zundert is straks wereldwijd op Samsung-tv’s te zien

Samsung stuurt een hele videoploeg naar het bloemencorso in Zundert op 1 en 2 september. De video zal te zien zijn als testbeeld op tv-schermen van Samsung in elektronicawinkels over de hele wereld. “Ze zeggen dat de kleuren van de bloemen de kwaliteit van een scherm moeten laten zien”, zegt een overdonderde Ad Boemaars van het bloemencorso.

Een paar weken geleden kreeg Boemaars plotseling een telefoontje. “Ik werd gebeld door een videobedrijf uit Australië die de klus gaat uitvoeren. Ik dacht eerst dat het een grap was”, zegt hij. Maar het bedrijf is bloedserieus. “Vorige week kwamen ze met vier man naar Zundert om locaties te bezichtigen. We krijgen deze week een lijst met plekken waar ze willen filmen. Ze kiezen één wagen uit om detailbeelden van te maken. Ook willen ze graag filmen vanaf een aantal balkons in Zundert. We kijken nu of de mensen die daar wonen de filmploeg willen ontvangen”, zegt Boemaars.

Lachend laat hij weten dat dat nog niet alles is. “Ze schijnen ook een Koreaanse vlogger mee te nemen, die heeft blijkbaar miljoenen volgers.” Wie het is, weet hij niet, maar Boemaars heeft er zin in. “We kunnen onze kunstwerken straks aan een groot publiek laten zien. Nu komen er al Amerikanen en Japanners en het oubollige imago is er gelukkig ook wel een beetje vanaf.” Wat hij gaat doen als de video af is? “Dan ga ik zeker even naar Media Markt om ons corso in hd te bekijken.”

