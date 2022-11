Het bewijs stapelt zich op: het plastic in onze kleding maakt ons ziek

Synthetisch materiaal veroorzaakt darmaandoeningen en chronische longontstekingen bij mensen die in de textielindustrie werken. Bewijs dat het plastic in kleding mensen ziek maakt, stapelt zich op. Ook consumenten krijgen steeds meer deeltjes binnen. Dat concludeert Plastic Soup Foundation in een rapport op basis van honderden wetenschappelijke artikelen.

Voorbeelden van textiel met plastic zijn polyester, nylon, viscose, lyocell, imitatiebont en -leer. “Ik denk constant aan dat polyester verkleedpakje van mijn dochter”, zegt Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation. “Als ze die gedragen heeft liggen de kledingslierten door het hele huis, zo werkt het met microplastics ook.”

Die plasticdeeltjes komen in eerste instantie in het water terecht. Uit onderzoek dat de Plastic Soup Foundation aanhaalt, blijkt dat meer dan 30 procent van alle microplastics (plastics kleiner dan 5 mm) in onze zeeën en oceanen afkomstig is van synthetische kleding. Goedkope kleding slijt snel en is vaak gemaakt met textiel van plastic. Dat komt los tijdens wasbeurten.

Wegwerpmode

Dagevos wijt dat met name aan de opkomst van ‘wegwerpmode’ in de afgelopen twintig jaar. “Sinds 2000 is de textielindustrie wereldwijd geëxplodeerd”, zegt Dagevos. “Kleding gaat steeds korter mee, het is een verdienmodel waardoor steeds meer plasticdeeltjes in het milieu komen.”

Die deeltjes krijgen we binnen via drinkwater, maar ook via de lucht die je dagelijks inademt. In een woonhuis zijn meer dan een derde van alle plasticdeeltjes in de lucht synthetische textielvezels, aldus het rapport van Plastic Soup Foundation.

Plastic in de longen

Met name kleine kinderen kunnen daar de dupe van zijn, zegt Barbro Melgert, adjunct hoogleraar Farmaceutische Immunologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed onderzoek naar het effect van nylon- en polyesterdeeltjes in nog groeiende long-structuren.

“Met name nylon microdeeltjes stoppen de groei van luchtwegen in een kweekbakje. Dit is duidelijk”, zegt Melgert. Uit haar onderzoek is nog niet duidelijk vanaf welke hoeveelheid microdeeltjes schadelijk zijn, “maar een deel van de werknemers in de textielfabrieken wordt er ziek van.” Ook is het zo dat kinderen die door het huis kruipen via de grond zes keer meer plastic deeltjes binnen kunnen krijgen dan volwassenen. “

Volgens Melgert moet nu onderzocht worden vanaf welke dosis de deeltjes schadelijk zijn. Ook wijst ze erop dat van veel andere soorten plastic in kleding, zoals viscose en lyocell, nog helemaal niet bekend is hoe ziekmakend ze zijn.

Lees ook:

Het plastic zit ons in het bloed – en dat is waarschijnlijk niet gezond

Kleine plasticdeeltjes zijn gevonden in ons eten en drinken, in de lucht en recent ook in ons bloed. Grote hoeveelheden plastic zijn slecht voor dieren, en waarschijnlijk ook voor ons. Het onderzoek draait op volle toeren. Wat weten we over de gezondheidseffecten?