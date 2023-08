Het barst van de beveiligers in Nederland. Aan welke regels moeten zij zich houden?

De baas van een groot beveiligingsbedrijf vindt dat hij onterecht boetes heeft gekregen. ‘Dit gaat de hele branche aan.’

Bestuursrechter Eric Daalder is zelf geen fervent bezoeker van festivals en evenementen, bekent hij in zittingszaal 8 van de Raad van State in Den Haag. Toch buigt hij zich deze ochtend over twee zaken die zich afspelen in het uitgaansleven: op een jarennegentigfeest in Beek (bij Maastricht) en op een hardcorefestival in het Brabantse Oss. Bij beide evenementen was de firma Profi-Sec uit Den Bosch er voor de beveiliging.

“Er zijn zo’n vijfhonderd particuliere beveiligingsbedrijven in Nederland”, schetst Lionel Thompson, de breedgeschouderde directeur van Profi-Sec. “Ongeveer tweehonderd daarvan doen evenementen.” Profi-Sec, dat Thompson twintig jaar geleden mede-oprichtte, behoort tot de grootste bedrijven in de branche.

Op het hardcorefestival in Oss meldde een politieagent zich aan de poort van het terrein om de beveiligers te controleren. Dat leidde tot een discussie: volgens de beveiliger bij de ingang zou de aanwezigheid van politie in uniform zorgen voor onrust onder het publiek.

Particuliere beveiligers kunnen niet zomaar doen wat hen goeddunkt, ze zijn aan regels gebonden. Ze moeten bijvoorbeeld een diploma hebben, en een legitimatiebewijs van hun werkgever. En als bij een evenement een particulier beveiligingsbedrijf wordt ingeschakeld, moeten de namen van de medewerkers vooraf aan de politie worden gemeld, zodat duidelijk is wie er aan het werk is. De politie mag ook controleren of beveiligers zich houden aan de regels, die zijn vastgelegd in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Poloshirt zonder V-teken

Toen de agent in Oss haar controle doorzette, trof ze bij een nooduitgang twee medewerkers aan in een poloshirt van Profi-Sec, zónder het verplichte V-teken. Ook konden zij geen bedrijfslegitimatie tonen. De agent rapporteerde de geconstateerde gebreken aan de korpschef. Het ministerie van rechtsbescherming legde Profi-Sec vervolgens een boete op van ruim 11.000 euro.

Onterecht, vinden Lionel Thompson en zijn advocaat. De medewerkers zonder legitimatie en zonder V-teken werkten volgens hen helemaal niet als beveiliger. Ze stonden inderdaad te posten bij de nooduitgang, maar hun functie was ‘servicemedewerker’. Thompson: “Een beveiliger mag wel servicetaken uitvoeren, maar een servicemedewerker geen beveiligingstaken.” En, vraagt de advocaat zich hardop af, welk recht had de agent eigenlijk om de aanwezige beveiligers te controleren?

Last minute extra personeel inhuren

Ook bij het jarennegentigfeest in Maastricht werd Profi-Sec gecontroleerd. Vijf beveiligers bleken een legitimatie te hebben van een ander bedrijf. Ook waren hun namen niet vooraf doorgegeven aan de politie. Voor deze missers kreeg Profi-Sec 7500 euro boete. Directeur Thompson spreekt van een uitzondering, het was overmacht. Op diezelfde dag was er namelijk in Rotterdam een kickboksgala, waarvoor Profi-Sec óók de beveiliging deed. Voor het feest in Maastricht waren daarom op het laatste moment beveiligers van een ander bedrijf ingeleend. Het was er niet meer van gekomen hen netjes aan te melden.

Bestuursrechter Daalder kijkt Thompson streng aan. “De regels zijn duidelijk. Had u niet gewoon te veel werk aangenomen?”

Thompson vindt van niet. Als je al boetes kunt krijgen voor het last minute inhuren van extern personeel, zegt hij, wordt het wel héél lastig opereren voor een beveiligingsbedrijf. Om die reden heeft hij de kwestie voor de Raad van State gebracht, het is een principezaak geworden. “Dit gaat de hele branche aan.”

Een uitspraak volgt over zes weken.

Dagelijks staan burgers en de overheid tegenover elkaar bij de Raad van State. Trouw kijkt deze zomer mee.

