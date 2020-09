Het babyschap in de supermarkt staat bomvol ongezonde voeding

Heel schokkend, noemt onderzoeker Leonie Barelds van kinderrechtenorganisatie Unicef de uitkomst van haar project. Van ruim tweeduizend kinderproducten in supermarkten blijkt slechts een kwart te passen binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Te veel suikers, zout en energie en te weinig vezels. “Met opzet hadden we snoep en ijs al buiten beschouwing gelaten.”

Babypap: van de 60 gevonden soorten zijn er 12 gezond.

Fruithapjes: van de 170 zijn er 23 goed.

Knijpfruit: niet goed.

Kinderontbijtgranen: van de 39 soorten voldoet er 1.

Broodbeleg: 865 soorten, 36 goed.

Kindertoetjes: allemaal te zoet.

Maaltijdpotjes: de meerderheid biedt te weinig energie en te veel witte rijst, witte pasta of vlees.

De uitkomst schokt ook de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (jeugd), omdat volgens haar ouders een blind vertrouwen stellen in speciale babyproducten. Dat kan Karin Nab, die bij de GGD werkt voor de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, beamen. Volgens de regering is het aandeel overgewicht onder kinderen één op acht. In 2040 zou dat volgens het Nationale Preventieakkoord teruggebracht moeten zijn van de huidige 13,5 procent naar 9,1 procent. Maar in de grote steden ligt het aandeel te dikke kinderen veel hoger. In Amsterdam is het een op vijf en in ‘zwakke’ wijken als Zuidoost, Nieuw-West en Noord zelfs één op vier. Gevolgen van overgewicht op jonge leeftijd zijn bekend: op latere leeftijd geeft dat meer risico op hart- en vaatziekten en diabetes, depressie en sociaal isolement.

Er is een grote gezondheidskloof in Nederland tussen mensen met een lange en een korte opleiding. Daarom wilde de GGD weten hoe zij tot ouders in die laatste groep kan laten doordringen dat het vooral de eerste 1000 dagen van een kinderleven ontzettend belangrijk is om de Schijf van vijf te volgen. Nab: “Wij hadden begin dit jaar diverse gesprekken met 30 ouders met een laag inkomen en weinig opleiding, over de babyschappen in de winkel. Al deze ouders, hoe arm ze ook zijn, willen het beste voor hun kind. Maar zij vertrouwen blind op het babyschap. Hun loyaliteit naar fabrikanten en supermarkten is enorm. Nu blijkt dat die het vertrouwen van al deze ouders schenden.”

Het Voedingscentrum adviseert kinderen tot vier jaar helemaal geen zoete tussendoortjes te geven. “Toch staat het babyschap vol met koekjes, pap en knijpfruit, wat gezond klinkt maar het niet is”, zegt Nab. Of neem kinderontbijtgranen, die zijn volgens Unicef zelfs slechter dan die voor volwassenen. “Kiezen is voor veel ouders heel ingewikkeld. Deze producten horen eigenlijk bij het snoep te liggen. Vroeger kocht ik ook babykoekjes, omdat ik dacht dat die beter zijn dan gewone koek. Het tegendeel blijkt waar.” Nab prijst dan ook de oproep van Unicef om het babyschap louter te vullen met producten die passen in de Schijf van vijf.

Marketing gericht op kinderen

Barelds van Unicef keek ook naar kindermarketing. “Diverse supermarkten hebben leuke initiatieven als snoeptomaatjes. Toch hebben zij over de grote lijn geen enkele terughoudendheid bij het aanbieden van ongezonde producten aan kinderen.” Poppetjes, kleuren en woorden als ‘kids’ en ‘baby’ op de verpakking verleiden jong en oud om ongezonde producten te kopen. In folders blijkt een kwart van de advertenties direct gericht op kinderen, waarvan de meeste ongezond eten betreffen.

Branchevereniging CBL reageerde vanochtend afhoudend op de feiten: “Het is de verantwoordelijkheid van de ouders, er zijn genoeg gezonde producten in de winkel en wij volgen de stappen in het Preventieakkoord.” Unicef blijft met alle partijen in gesprek om op concretere stappen aan te dringen. “Het zou mooi zijn om de kinderen juist te verleiden met gezonde producten.”

Het RIVM heeft volgens Unicef al lang berekend dat de huidige maatregelen de bescheiden doelcijfers van het Preventieakkoord voor overgewicht niet zullen halen. Dat in sommige stadswijken een kwart van de kinderen te dik is, is dat niet genoeg reden om wat urgentie te betonen? Amsterdam, Rotterdam en Utrecht pleiten voor een suikertaks. “Het is bewezen dat dat werkt”, zegt Nab van de GGD. “Sinds 2000 zijn groente en fruit stukken duurder geworden, terwijl suiker juist enorm in prijs is gedaald. Voor een gezin is een maaltijd bij McDonald’s goedkoper dan zelf koken. Juist de kwetsbare groepen worden daarvan de dupe.”

