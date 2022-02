Het Afghaanse gezin van Abdul begint opnieuw in Twello. ‘Op een dag zullen mijn kinderen advocaten zijn’

Voor de ramen in de woonkamer hangen oude witte lakens, er staan slechts een tafel en een bank, het oogt kaal en leeg. Sinds twee weken woont de Afghaan Abdul Hameed Noshin (38) met zijn vrouw Shabana (28), zijn moeder Fatima (67) en vijf kinderen in dit huis in het Gelderse Twello.

Hoe verwelkomt Nederland de Afghaanse evacuees? Trouw publiceert deze week een korte serie, met vandaag deel 3. Deel 1 over Afghaanse evacués die verontwaardigd zijn over noodopvang Deel 2 over de Afghaanse Farahmand die bij een gastgezin woont

Abdul is met zijn gezin een van de weinige Afghaanse evacués die huisvesting hebben gekregen van een gemeente. “We hebben veel geluk gehad, dat besef ik. Vanaf hier kunnen we beginnen aan een nieuw leven”, zegt Abdul, terwijl hij enthousiast de keuken van het huis toont.

Op het bijna lege aanrecht staat een brandschoon filterkoffiezetapparaat. Abdul gooit er onwennig een paar schepjes gemalen koffie in. “Dit is de eerste keer dat ik hem gebruik, als je het niet lekker vindt, wil je dat dan voor je houden, alsjeblieft?”

Meubels via Facebook

Hij legt uit hoe hij aan de meubels en spullen in zijn nieuwe huis is gekomen. “Ik heb op Facebook een oproep gedaan en verteld dat we in Twello kwamen wonen. Onmiddellijk kwamen mensen uit het dorp in actie om ons te helpen het huis in te richten. Het ontroert me, ik vind het heel speciaal.”

Voordat de familie naar Twello kwam, brachten ze maanden door in verschillende noodopvanglocaties en asielzoekerscentra. In het azc in Enschede kreeg Abdul een mail dat er in de gemeente Twello een woning voor hem beschikbaar was. “Dat was een bizar moment, een opluchting, we moesten zo snel mogelijk weg uit het azc”, zegt Abdul. “Je bent daar afgesloten van de bewoonde wereld, je kunt er helemaal niks.”

Hij vertelt dat hij daarom de eerste mogelijkheid om het azc in Enschede te verlaten met beiden handen aangreep. “De ochtend dat ik het huurcontract in Twello kon tekenen, heb ik direct mijn hele familie meegenomen. Ook al hadden we niet eens matrassen om op te slapen.”

Dankbaar

Abdul is blij en weet dat hij geluk heeft met zijn nieuwe huis. Toch blijft het voor hem moeilijk om een leven op te bouwen na alles wat er is gebeurd is in Afghanistan. “We zijn alles kwijt. Familie, vrienden, ons huis.”

Abdul en zijn vrouw hebben in Afghanistan gestudeerd, maar de diploma’s zijn van weinig waarde in Nederland. Abdul wil beslist niet klagen. “De Nederlandse overheid heeft ons van de Taliban gered. Ik ben dankbaar voor de kans die we hebben gekregen, tegelijkertijd is het niet altijd makkelijk.”

Als voorbeeld noemt hij de verbouwing van het huis, en de materialen die hij daarvoor nodig heeft. De afgelopen weken is hij bezig geweest om de kinderkamers beetje bij beetje op te knappen. “Ik heb geen idee wat er in welke winkel te koop is, dat is zo onhandig. Waar kan ik gordijnen kopen? En waar goedkoop behang?”

Als Abdul dan de juiste winkel heeft gevonden, blijkt het voor hem een opgave om de bouwmaterialen thuis te krijgen. “Mijn rijbewijs is hier bijvoorbeeld niet geldig, ik moet eerst een theorie-examen maken. Dus ik ben afhankelijk van hulp van anderen.”

Taalcursus

Ondertussen heeft Abdul een schoteltje met baklava op tafel gezet. “In Afghanistan maakte mijn vrouw die altijd, ik heb hier in Twello een Turkse winkel gevonden waar je ze kant en klaar kunt kopen.” Uit de gang klinken ondertussen stemmen van zijn kinderen die in het huis aan het spelen zijn. Abdul zegt zich zorgen te maken over zijn kinderen. “Mijn oudste zoons van twaalf en veertien hadden al een leven in Afghanistan, hier in Nederland hebben ze alleen elkaar, ze spreken de taal niet.”

De komende week beginnen de oudste kinderen van het gezin, Abdul, en zijn vrouw aan hun taalcursus. Op de fiets zullen ze drie keer per week naar de taalschool in Deventer gaan. “Dit is het begin van ons nieuwe leven, Nederlands leren en dan opnieuw studeren. Op een dag zullen mijn kinderen advocaten zijn en al hun vrienden in Afghanistan kunnen helpen.”

