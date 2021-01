Het afgebrande Plaswijckpark was meer dan een Rotterdams pretpark. ‘Alles kon en mocht er’

De vlammen sloegen metershoog uit het dak. Vlak voor de avondklok woensdagavond in ging, kwamen honderden omwonenden naar buiten om de brand in Plaswijckpark te aanschouwen. Van het theatergebouw, bedoeld voor de jongste bezoekers van het park, was al snel weinig meer dan een geraamte over.

De vermoedelijke brandstichters deelden zelf op Snapchat beelden van de brand. Op basis daarvan pakte de politie nog dezelfde nacht een 14-jarige verdachte op. Donderdag werd een tweede verdachte aangehouden: een jongen van 15.

Ondertussen lieten sympathisanten van het park het er niet bij zitten: een in allerijl opgezette doneeractie leverde donderdag al dik 125.000 euro op. Bovendien verschenen er talloze steunbetuigingen aan het theater online. “Er komt op dit moment ongelooflijk veel warmte vrij”, zegt parkmanager Fred Nijveld. “We wisten wel dat Plaswijckpark bekend is in de regio, en geliefd, maar deze steun is overweldigend. Het doet ons goed.”

Zwaar jaar achter rug

De steun verzacht de pijn, al is het maar een beetje. Het speelpark, van origine bedoeld voor stedelingen met een kleine beurs en sinds 1923 opererend zonder subsidie of winstoogmerk, had door corona al een zwaar jaar achter rug, zegt Nijveld. “We zijn op dit moment gesloten, er zijn al een tijd geen bezoekers meer. We hadden net een heel klein beetje het idee dat er licht aan het eind van de tunnel was, en nu gebeurt dit. Maar we gaan er voor zorgen dat we weer open kunnen als we open mogen.”

Op de ochtend na de brand stappen veel automobilisten ondanks de regen uit om een foto te nemen. Hoofdschuddend kijken ze naar het overgebleven karkas van het karakteristieke gebouw. Het enige goede nieuws: de dieren in het park zijn ongedeerd gebleven.

Het afgebrande theatergebouw in het Plaswijckpark. Beeld ANP

‘Van deze brand gaan al mijn haren overeind staan’

Henk Schippers (67), Numansdorp:

“In 1960 kwam ik voor het eerst in Plaswijckpark, als jong ventje nog, samen met mijn moeder. Mijn vader werkte, ook op zaterdag, dus mijn moeder en ik gingen samen. Lopend uit Rotterdam-West, een hele tippel. Mijn ouders hadden weinig te makken. Heel Rotterdam was arm, in die jaren. De oorlog was nog maar vijftien jaar geleden en de stad was in opbouw. Er was werk, maar de salarissen waren laag. Plaswijckpark was bij uitstek bedoeld voor mensen met een kleine beurs. Diergaarde Blijdorp was bijvoorbeeld aanzienlijk duurder. De toegang van Plaswijck was zelfs gratis, je moest in die tijd betalen per activiteit. De glijbaan kostte een cent, de draaimolen vijf cent. Soms, als mijn moeder eens wat meer te besteden had, kreeg je als kind zelfs een ijsje in het restaurant. Dan was het dus feest. Van deze opzettelijk aangestoken brand gaan al mijn haren van overeind staan. Vreselijk. Ik moest direct terugdenken aan het Plaswijckpark van vroeger, uit mijn jeugd. Het was er zo gemoedelijk, in die tijd. Alles kon en mocht, en je kon je er de hele dag vermaken.”

Kirsty Nagel (43), Capelle aan den IJssel :

“Hoe vertel ik dit aan mijn kind? Ik weet het niet. Ik heb het ook nog niet gedaan, want ik had het lef gewoon nog niet. Het was deze week al zo heftig met die rellen. Mijn jongste lag al huilend in bed, ze was bang. Wat moet ik dan nou nu zeggen? Dat een of andere idioot Plaswijckpark in de fik heeft gezet? Ze vertelde me deze week nog dat ze Plaswijckpark zo miste, en dat ze er graag weer heen wilde. Door de brand is een symbool van onschuld beschadigd, en dat doe je niet. Daar blijf je van af. Het raakt ons allemaal. Ik kwam er ook zelf al, als kind. Plaswijckpark is kneuterig, overzichtelijk en veilig. Niet als pakweg de Efteling, waar je overprikkeld naar buiten komt. Wij hebben de doneeractie ook gesteund, ja. Want ik hoop dat mijn kinderen later ook met hun kinderen kunnen gaan. Daarom moeten ze dus nu wel met hun poten van het park afblijven.’’

Lees ook:

Taart en broodjes kroket voor Rotterdamse politiebureaus

Na de rellen en plunderingen deze week stroomde de hulp van alle kanten toe. Vegende scholieren, gulle donateurs, gratis juridische hulp: aan naastenliefde geen gebrek.