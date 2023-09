Het aantal van criminaliteit verdachte meisjes steeg in één jaar met 42 procent

Minderjarige meisjes werden afgelopen jaren vaker verdacht van een misdrijf. Het aantal verdachte meisjes steeg in 2022 zelfs met 42 procent, in vergelijking met een jaar eerder. De verdenkingen gaan vooral over winkeldiefstal. Ter vergelijking: het aantal minderjarige jongens dat werd verdacht van een misdrijf steeg in diezelfde periode nauwelijks (3 procent).

Dat blijkt uit de monitor jeugdcriminaliteit 2023, die maandag is verschenen.

Ondanks de stijging is het aandeel verdachte meisjes in de criminaliteitscijfers nog altijd een stuk lager dan verdachte jongens. Ruim een kwart van alle minderjarige verdachten is een meisje, in 2018 was dat 20 procent.

Onderzoeker André van der Laan benadrukt dat de stijging alleen is terug te zien in de afgelopen jaren. Op de langere termijn daalde de criminaliteit onder minderjarigen juist fors. “Over de langere termijn is ook onder meisjes het aandeel verdachten en veroordeelden duidelijk afgenomen en ligt het niveau lager dan tien jaar terug”, zegt Van der Laan, werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Geen waterdichte verklaring

Dat het aantal verdachte minderjarige meisjes de afgelopen jaren wel sterk steeg, is voor onderzoekers moeilijk te duiden. “In de coronaperiode zijn veel restricties opgelegd, waardoor de stijging die we het afgelopen jaar zagen mogelijk daarin is te verklaren", zegt Van der Laan. “Maar bij jongens is deze stijging niet zichtbaar, waardoor die verklaring zeker niet waterdicht is.”

Criminaliteit onder meisjes is een onderbelicht thema, zegt Van der Laan. Zij komen immers veel minder vaak voor in de politiecijfers dan jongens. “Jongens vertonen vaker gedrag dat in de openbare ruimte zichtbaarder is voor bijvoorbeeld boa’s of politie, waardoor de kans dat je dit signaleert groter is.”

Er is wel onderzoek gedaan naar criminaliteit onder meisjes, maar, zegt Van der Laan: “We weten niet goed of meisjes nu minder in aanraking komen met politie of justitie omdat ze minder delicten plegen of omdat ze om andere redenen minder snel in beeld komen.” Uit eerder onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat meisjes meer een sociale of faciliterende rol vervullen bij een delict, waardoor ze minder snel in beeld komen als verdachte. Ook komt het voor dat meisjes anders bejegend worden dan jongens.

Daling tijdens pandemie

Sinds 2010 is het aantal minderjarige en jongvolwassen verdachten van een misdrijf meer dan gehalveerd. De laatste jaren stabiliseerde die daling, zowel onder jeugdige verdachten als minderjarigen die werden veroordeeld. Onder minderjarige daders was wel een lichte stijging te zien van ernstig geweld, al zijn de aantallen een stuk lager dan in 2010.

Vorig jaar werden zowel minderjarige jongens als meisjes het vaakst geregistreerd als verdachte van een vermogensmisdrijf, voornamelijk winkeldiefstal. Bij jongens komen daarna misdrijven als vernieling en geweld het vaakst voor. Onderzoekers zien maar heel weinig minderjarige verdachten van drugs- en vuurwapenmisdrijven. Hoewel er de laatste jaren veel zorgen zijn over jongeren en drugscriminaliteit, is het aantal minderjarigen van dit soort misdrijven nagenoeg gelijk gebleven.

De coronapandemie kan invloed hebben gehad op de politiecijfers. In de jaren 2020 en 2021 daalde de jeugdcriminaliteit nog wel. De onderzoekers vragen zich af of de jeugdcriminaliteit ook gedaald zou zijn zonder de pandemie.

In de ene groep was de daling wel groter dan in de andere. Zo daalde het aandeel verdachten met een Marokkaanse herkomst sterker dan in andere groepen. Verder is opvallend dat het aandeel jeugdige verdachten sinds 2018 naar verhouding sterker afnam in de vier grote steden dan in heel Nederland.

Lees ook:

Zware criminaliteit sluipt de lesgebouwen binnen, zelfs in het basisonderwijs

Zware criminaliteit rukt op rondom basisscholen. Onlangs stuurden acht Rotterdamse basisscholen hierover al een brandbrief, nu komt er ook voor de Amsterdamse collega’s speciale hulp.